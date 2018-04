Intelligence artificielle et intelligence tout court. Passer du rapport à l’action

Dans cette France qui se plaint sans cesse de la baisse de son pouvoir d’achat, de sa pauvreté rampante, je suis toujours amusé de la désertification de la capitale à l’heure des vacances scolaires. Les Parisiens auraient-ils tous accès à des chèques de vacances ? De luxe ? Car la plupart des Club Med et destinations 4 et 5 étoiles affichent complet. Nous serions fainéants, mais productifs et aussi pauvres, mais « serial vacanciers ». Du coup, comme je ne prends pas de congés, je vais quand même m’offrir des vacances éditoriales en m’offrant le luxe d’une petite tribune pour cette semaine !

Nombres de sujets se bousculent aux portes de l’actualité ces dernières semaines. L’affaire Facebook, sur laquelle j’ai eu le plaisir de vous offrir mon avis la semaine passée dans ces mêmes colonnes. Fausse affaire pour moi, sachant que nous offrons nos données à Facebook, gratuitement, et que je ne vois aucune raison de lui en vouloir d’en faire ce qu’il souhaite, car pour lui reprocher quelque chose à la fin, il faudrait que nous lui ayons fait promettre quelque chose au début !

Puis nous avons eu coup sur coup, le rapport sur la responsabilité sociétale des entreprises, remarquable de mesure, d’équilibre, de bon sens, même si l’aspect digital est encore insuffisamment abordé, et un autre rapport, sur l’intelligence artificielle. Et enfin, l’arrivée prochaine, de la RGPD, qui permet à tous les consultants de la terre, de spammer nos messageries, avec un moutonnisme déconcertant, le séminaire qui vous apprendra tout sur ce non événement.

Que pouvons nous tirer comme conséquences sur l’état du Monde et celui de la France et de l’Europe ? Sur l’avenir qu’il nous réserve et notre capacité à rester « fainéant mais productif et « serial » vacanciers » ?

J’analyserai les choses de cette façon :

En préambule, nous sommes des enfants gâtés, et il va falloir nous remettre en cause. Vite. Nous avons raison de privilégier un mode de vie qui donne autant de place à la vie personnelle. Mais cela vient avec un prix, et ce prix nous ne pourrons bientôt plus le payer si nous continuons à enrichir les autres en contrepartie d’un confort temporaire. Il va falloir nous réveiller et comprendre, que donner en permanence nos données en dehors de l’Europe, nous condamne à nous offrir à un système qui laisse moins de place au temps personnel. C’est bien d’utiliser Google à 92%, FB au quotidien, pas de mal à cela sur le principe. Mais il nous faut très vite inventer les champions français, qui nous permettrons d’enrichir nos économies plutôt que de nous contenter des miettes. Nous devenons des mendiants. De luxe. Par aveuglement. La presse rouspète et reçoit une obole, un jour de Google, un centre de recherche le lendemain d’un Amazon. Ce n’est pas sérieux. A viser petit, nous finirons nains.