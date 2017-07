Intelligence artificielle : Elon Musk a raison de nous alerter sur le plus grand risque auquel est confronté notre civilisation

Atlantico : de manière générale, quel avenir réserve-t-on aux intelligences artificielles?

Jean-Pierre Ganascia : Effectivement, cela fait plusieurs années que des personnalités reconnues du monde contemporain, en particulier des scientifiques prestigieux comme l’astrophysicien Stephen Hawking, que l’on ne présente plus, ou Frank Wilczek, prix Nobel de physique, ou encore des hommes d’affaire aux réussites époustouflantes comme Bill Gates et Elon Musk, lancent des cris d’alarme dans les médias pour faire part de leurs craintes au sujet du développement de l’intelligence artificielle.

Ils ont en partie raison en cela que la numérisation de l’ensemble des activités humaines et des échanges interindividuels transforme le monde et donne une prise croissante sur la société à l’intelligence artificielle qui sait en tirer un très grand profit, et ce à la fois pour le meilleur, par exemple pour mieux diagnostiquer et soigner les maladies ou pour prévenir les risques climatiques, mais aussi pour le pire, lorsqu’il s’agit de pister les individus à la trace, ou de les profiler pour stimuler leur consommation, ou encore de les convaincre de voter en faveur de tel ou tel parti.

Qui plus est, les techniques d’apprentissage machine que l’intelligence artificielle a développées anticipent le futur sur la base de ce qui s’est produit dans le passé. Ce faisant, elle aident à prendre des décisions sur des fondements empiriques. Il en résulte des changements majeurs à la fois dans la gestion de la société civile et dans la gouvernance des États. Ainsi, grâce à ces systèmes prédictifs, on sera en mesure d’apprécier le risque avec une précision accrue, ce qui permettra de moduler les primes d’assurance à l’extrême, jusqu’à supprimer leur caractère mutualiste. De plus, l’opacité des technologies mises en œuvre ne permettra plus à l’assuré de vérifier que le risque calculé par sa compagnie d’assurance correspond bien à celui qu’il prend ; en conséquence, il se pourrait des compagnies malhonnêtes introduisent, dans leur calcul, d’autres critères, comme la propension de l’utilisateur à changer d’assureur. Ainsi, les clients les moins « mobiles », subiraient des hausses de tarifs bien plus grandes que les autres. Cette exemple dans le secteur des assurances illustre des changements qui s’engagent dès à présent à tous les niveaux de la société et qui risquent d’avoir des conséquences politiques incalculables dans les années qui viennent. En cela le début de la déclaration récente d’Elon Musk qui s’inquiète de risques pour la civilisation m’apparaît pertinent.

En revanche, les déclarations antérieures de Stephen Hawking qui évoquaient un « risque existentiel pour l’humanité » n’étaient pas fondées scientifiquement. De même, l’idée exprimée dans la suite de la déclaration d’Elon Musk selon laquelle l’intelligence artificielle pourrait être à l’origine d’un conflit en falsifiant et en manipulant l’information, voire qu’elle pourrait démarrer une guerre en gonflant artificiellement les investissements dans le secteur de la défense par le piratage et la désinformation relève de la pure fiction. En effet, tout cela suppose que l’intelligence artificielle possèderait une volonté propre qui échapperait à la volonté humaine.