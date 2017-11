Insultes, crachats, agressions… le nombre de violences contre les pompiers explose !

Les nerfs sont tendus. Le 5 novembre dernier, les sapeurs-pompiers du SDMIS (Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours) faisaient paraître une note dans laquelle ils apportaient tout leur soutien à leurs collègues qui sont intervenus à Vénissieux près de Lyon. Tombés dans un guet-apens, ils reçoivent des jets de pierre et un cocktail molotov. Des pièges qui tendent à se généraliser d'après le dernier rapport de l'Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONRP).

+17,6% d'agressions en un an

En 2016, ce sont 2 280 sapeurs-pompiers qui déclaraient avoir été victime d'une agression au cours d'une intervention. En 2015, ils étaient déjà 1 939. Les régions qui recensent le plus d'incidents sont la Nouvelle-Aquitaine avec 406 cas (8% des interventions se font avec des violences), les Hauts-de-France avec 366 agressions et l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 301 violences.

Une réponse qui tarde à venir

Il n'est donc plus rare de voir les sapeurs-pompiers être escortés par des brigades policières lors de leurs sorties. Mais ce procédé n'est pas viable car il rallonge considérablement les délais d'intervention. Le problème est majeur mais ce n'est pas l'intervention du ministre de l'Intérieur sur la situation des pompiers à Nîmes, qui va rassurer ceux de tout le territoire.

Pompiers agressés à Nîmes: le ministre de l'intérieur parle d'attentat

Car après avoir caractérisé les agresseurs comme des terroristes, aucune solution n'a pour le moment été trouvée. Pire, les coupes budgétaires dans ces services sous pression ont tendance à se multiplier. Et pendant que les discussions restent stériles, les agressions continuent et les délais d'intervention s'allongent de plus de plus. Quand on sait que chaque minute compte lors d'un arrêt cardiaque, on ne peut que se consterner de la lenteur de nos hommes politiques.