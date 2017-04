Instabilité record dans les intentions de vote et saute-mouton idéologique : mais qui croit encore à quoi en France ?

Atlantico : On observe grace à cette étude des situations tel que l'ancien électorat de François Bayrou qui déclare voter à 42 % pour Emmanuel Macron (plutôt logique vu le ralliement de ce dernier au candidat d'En Marche!), mais à 10% pour Jean-Luc Mélenchon, et 15% pour Marine Le Pen. Comment expliquer un tel revirement de la part de ces électeurs de centre droit ? Cela ne montre-t-il pas une certaine confusion idéologique ? Comment ces électeurs se retrouvent-ils dans ces deux "extrêmes" sur le plan des valeurs et plus largement, sur leur vision du monde ?

Bruno Jeanbart : Cela ne montre pas nécessairement une confusion idéologique mais plutôt un brouillage idéologique qui s'explique assez naturellement.

On attend des électeurs qu'ils soient extrêmement rationnels et cohérents dans leurs choix électoraux mais ce n'est pas le cas. Tout d'abord pour la simple raison que les gens qui s'intéressent à la politique, représentent environ un Français sur deux tandis que les votants à l'élection présidentielle sont pratiquement 80%. Dans cette élection, il y a des gens qui s'intéressent de moins près à la politique. Ces derniers peuvent avoir des choix qui peuvent paraîtres incohérents, mais si on regarde ces deux chiffres, on remarque qu'il y a toujours eu chez François Bayrou une dimension de vote protestataire, non pas au même degré que le Front National mais sur une protestation à l'égard de l'organisation du système politique, du refus du clivage gauche droite. Ce refus du clivage s'est incarné d'une autre manière par le Front National qui renvoi à ce que serait les partis de l'establishment, le PS et Les Républicains, et qui offre de sortir de ce schéma-là. Il n'est pas complètement anormal qu'une partie de cet électorat, en l'absence de François Bayrou puisse être intéressé par la candidature de Marine Le Pen qui incarne cette autre manière de lutter contre la bipolarisation de la vie politique.

A l'inverse, pour Jean-Luc Mélenchon, on peut retrouver des électeurs qui vont voir dans sa manière de parler de la politique, de la sixième République, une volonté de vouloir faire évoluer le système politique tel qu'il fonctionne depuis des années. Il parvient à séduire une partie de l'électorat de François Bayrou sur ces thématiques-là. En effet, François Bayrou a beaucoup dénoncé l'exercice de la politique dans la cinquième République tel qu'il est conçu actuellement.

Même question pour l'électorat de 2012 de François Hollande. S'ils se retrouvent majoritairement -et en toute logique- du côté du candidat socialiste Benoît Hamon (23%) et d'Emmanuel Macron (50%), comment expliquer qu'ils rejoignent pour 18% d'entre eux Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen pour 6% ? Et que penser des électeurs d'Eva Joly qui prévoient de voter pour Emmanuel Macron ?

Bruno Jeanbart : Le Front National arrive à récupérer une partie de l'électorat du Président sortant qui a été déçu par son action. On est la typiquement dans une partie de l'électorat de François Hollande qui n'a pas retrouvé son compte dans le dernier quinquennat, et qui peut aujourd'hui s'être radicalisé et voter pour le FN. C'est un phénomène classique et de la même manière, Marine Le Pen avait récupéré des électeurs de Nicolas Sarkozy de 2007 lors de l'élection de 2012.