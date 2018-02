Insécurité : dans le coma à 84 ans après le vol de son sac dans l’indifférence générale

On a beau avoir requis durant plus de vingt ans contre les crimes, avec leur gravité diverse, et n'avoir jamais été un optimiste sur la nature humaine, il n'en reste pas moins qu'on peut encore demeurer saisi face à une odieuse quotidienneté.

Comme s'il y avait encore chez moi un zeste d'illusion, une touche de naïveté qui demeuraient stupéfiés au regard de l'ignoble qu'on n'osait même pas soupçonner.

Dans le 20e arrondissement de Paris, le 23 février, une femme âgée de 84 ans, qui revenait de faire ses courses, a été agressée par un groupe l'ayant fait tomber sur le sol en lui arrachant son sac. Depuis, elle est dans le coma et un appel à témoins a été diffusé (Morandini blog).

Je ne crois pas qu'on puisse parler, malgré la montée de l'insécurité, d'une scène de la vie ordinaire.

Pourquoi cette ignominie m'a-t-elle tellement ému ?

Je sais bien que certains humanistes patentés sur les plans social et judiciaire pleureront davantage sur les agresseurs contraints à ce pire à cause de la dureté de leur existence que sur la malheureuse qui, je l'espère, sortira de son coma.

Pourtant l'indignation profonde résulte de ce simple constat que pour un tel méfait il n'y a aucune - je pèse mes mots - excuse.

La société n'est pas coupable, l'éducation doit être laissée de côté, la misère n'a pas à être prise en compte, la jeunesse ou la maturité sont à négliger : il s'agit d'une malfaisance nue, dans sa pureté transgressive si j'ose dire. Une infraction qui ne renvoie qu'à sa sale commission.