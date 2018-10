Inquiétudes sur le niveau des élèves de CP : cette démission de nombre de familles défavorisées que les discours sur les inégalités sociales n’ont cessé d’encourager

Atlantico : Chez les CP et CE1, le niveau n'est pas au beau fixe. Pour Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale ce sont principalement les difficultés sociales et familiales qui sont à l’origine des difficultés à l’école au moment de l’arrivée en CP : "C'est à l'école d'apporter à cet enfant ce que sa famille n'a pas pu lui donner".

Pierre Duriot : Si le constat est incontournable, la réponse du ministre l'est aussi : c'est la même depuis quarante ans, celle justement qui nous a amené là où nous en sommes. Non, ce n'est pas à l'école d'apporter ce que la famille ne peut pas apporter, c'est à l'état et aux communes de mettre en place les structures nécessaires pour que l'ensemble des classes sociales puisse apporter à leurs enfants ce que les parents doivent apporter. Et c'est exactement ce qu'ont fait l'état et les collectivités locales. Ils ont construit des bibliothèques, des centres de loisirs, des crèches, des centres sportifs et c'est aux parents de les investir.

Emmener son enfant à la bibliothèque municipale ne coûte rien. L'inscrire à un club de sport est devenu extrêmement modique. Prendre le temps de lire un livre ensemble ou de jouer à un jeu de société qui induit un échange ne coûte rien non plus. Il faut juste un peu de temps, et peu de temps suffit largement. Quinze à vingt minutes de tête à tête entre l'adulte et l'enfant chaque jour permettent d'enrichir le vocabulaire, la relation, la maturité, l'appétence pour les savoirs, à condition que ce soit un minimum productif. Regarder la télévision ensemble n'est pas productif. Etre chacun devant son écran l'est encore moins. A travers ce genre de réflexions ministérielles permanentes, on déresponsabilise, on assiste à outrance. La vraie aide est bien de mettre la culture et l'instruction à portée de tous, pas de se substituer aux familles qui ont également leurs responsabilités. A l'âge du CP, un apport culturel et relationnel à son enfant n'est absolument pas corrélé au niveau de vie, d'ailleurs tous les enfants de familles pauvres ne sont pas en échec. On peut concevoir qu'une famille angoissée, précaire, ne puisse pas avoir les ressorts pour prendre ses responsabilités, mais cela reste relativement marginal. Le vrai gros contingent d'élèves en difficulté, sont ces familles, certes peu argentées, mais qui possèdent toutefois télévisions, consoles de jeux et même téléphones portables, mais où peu d'échanges, peu de sorties, peu de jeux et de sports, n'emplissent la vie de l'enfant, alors même qu'avec un peu d'effort, ce serait possible. L'école ne peut pas lutter contre l'inaction, les replis communautaires, les refus d'apprendre la langue ou la culture républicaine, ou de fréquenter l'école. De même, désormais, dans toutes les villes de France, écoles et collèges sont régulièrement victimes d'effractions, de saccages, d'incendies, résultat de cette politique d'assistanat et de déresponsabilisation menée depuis des décennies et qui a conduit à ce que l'école deviennent un lieu de services censé se substituer à la responsabilité parentale. Et à l'égard de laquelle tout est permis, si elle ne plie pas aux injonctions des uns et des autres. Il faut au contraire sanctuariser l'école, lieu de savoir, pas garderie de substitution et premier maillon de la stabilité d'une société instruite.

Un élève de CE1 sur deux (49 %) a des problèmes en calcul mental, 47 % ont des difficultés pour résoudre un problème. Au CP, plus d'un élève sur cinq a des difficultés à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent. Ce sont là les résultats des évaluations menées en CP et CE1 livrés par le ministre de l'Éducation nationale. Les difficultés sociales et familiales sont évoquées, mais alors que le pays n’a jamais été aussi riche, comment expliquer qu'il y ait autant de lacunes ?

Là, nous entrons dans le constat à causes multiples. Il serait intéressant de situer géographiquement les lacunes, régionalement et quartiers par quartiers. Les résultats on les connaît, mais que trop et il est donc de bon ton de parler de manière globale, seulement, ce n'est pas possible, et c'est même une faute. Bien des endroits sont encore presque épargnés par la difficulté scolaire. Dans ma ville préfecture d'exercice, en province, les résultats, d'un quartier à l'autre, d'une petite ville périphérique à l'autre, font de grands écarts, d'où les appels incessants des gouvernants à la « mixité » sociale. Comme si un médecin ou un ingénieur avait envie d'aller mettre la chair de sa chair dans un quartier qui ne l'inspire pas, alors qu'il a les moyens d'identifier et de payer, ou de manœuvrer, pour que son gosse soit dans une bonne école. Oui, le pays n'a jamais été aussi riche, mais la richesse est très inégalement répartie et les écarts s'aggravent. Mais également, ne nous y trompons pas, lors des premières années de scolarité, le niveau social des parents intervient bien moins qu'à partir du milieu du collège. Encore une fois, il faut se donner la peine et le temps de s'intéresser à la vie de son enfant.

L'école a sa part de responsabilités, avec des enseignants formés au lance-pierre, plus d'ailleurs, sur la forme que sur le fond, pendant des années et il n'est même pas sûr que la tendance soit à l'inversion. La qualité pédagogique n'étant pas plus que cela corrélée au niveau d'études plus élevé que l'on exige maintenant. Enseignement trop abstrait, trop frontal, trop peu expérimental, pollué par un tas de disciplines n'ayant rien à faire à l'école et constituant justement la substitution aux parents. Enseignement bachoté également, façon perroquet, qui répète inlassablement les bonnes réponses, en lieu et place de fondamentaux solides, de méthodes transversales, d'apprentissages organisationnels, d'exigence. La très chère « mise en situation de réussite » de nos ministres, depuis Ségolène Royal, ministre déléguée à l'Enseignement scolaire, est surtout créatrice d'illusion. Le vrai progrès réside dans le fait de surmonter, grâce au maître, une situation de problème ou d'échec, pas de se complaire dans la réussite intuitive, en s'amusant. Ces gamins de CP testés en berne, sont les anciens maternels des Peillon, Hamon et Belkacem, qui expliquaient qu'il fallait « mettre le paquet » sur les premières années de scolarité : leur résultat est là...