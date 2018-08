L’innovation technologique chinoise ? Pourquoi il s’agit surtout d’un fantasme d’Occidentaux

Atlantico : Nombres d'économistes et d'observateurs occidentaux décrivent la Chine comme un concurrent féroce pour la suprématie technologique mondiale. Est-ce vraiment le cas ? Peut-on vraiment comparer la Chine avec les Etats-Unis ou l'Europe dans ce domaine ?

Jean-Paul Pinte : La Chine a longtemps été décrite comme l’usine du monde mais elle est en train d’en devenir depuis un non moment le laboratoire en ce qui concerne les technologies. Pour exemple, ces dernières années la croissance de l'économie de l'Internet en Chine a été largement motivée par l'esprit d'entreprises privées comme Alibaba et Tencent. Les Chinois sont des apprenants rapides et au cours des 30 dernières années, les fabricants chinois ont su saisir les occasions d'émuler, d'adapter et de diffuser de nouvelles technologies.

Dominique Jolly, professeur à la Webster University Geneva évoque ici que le pays dépose plus de brevets que les Etats-Unis depuis 2011 et ses réseaux de recherche se développent à grands pas. La Chine détient ensuite en 2013 le record du monde en matière de dépôts de brevets, avec 2,3 millions de brevets.

Huawei dans les équipements de télécommunication, Baidu dans l’Internet, Haier dans l’équipement ménager, Trinasolar dans le photovoltaïque sont les entreprises les plus remarquées à ce jour et des entreprises internationales comme Novartis, SAP, Nestlé, Philips, General Motors ou encore Bosch ont construit des centres de R&D importants sur le territoire chinois.

Ces efforts conjugués font que la Chine consacre aujourd’hui à la R&D une part de son PIB proche de ce qui se fait en Europe, mais toutefois encore loin des Américains. Et pourtant Microsoft y a implanté un centre de recherche de 300 personnes (à côté de 3000 ingénieurs en développement) au cœur du parc scientifique pékinois de Zhongguancun pour accéder aux meilleurs talents chinois.

Dans un article de Cong Cao intitulé « L'industrie chinoise face au défi technologique » on peut lire qu’en 2001 la Chine était devenue le numéro un mondial du téléphone portable en nombre d'abonnés avec 145 millions d'utilisateurs, et son réseau de 179 millions de lignes de téléphone fixe est le deuxième au monde, derrière celui des Etats-Unis. En 2010, si ce n'est plus tôt, la Chine devrait dépasser les Etats-Unis en tant que plus grand marché mondial d'ordinateurs, après avoir rattrapé le Japon en 2002. Internet, à peine connu en Chine avant le milieu des années 1990, y compte aujourd'hui environ 80 millions d'utilisateurs. Les produits " made in China " ne sont plus uniquement des jouets, des vêtements et des chaussures de sport, mais aussi des produits de consommation électroniques et des gadgets high-tech. Enfin, la Chine était en 1998-1999, le dixième exportateur mondial de haute technologie !

La volonté chinoise de développer ses capacités d’innovation technologique remonte en fait à 1992 nous rappelle cet article . C’était alors une façon d’amorcer une voie nouvelle alors que le pays était isolé sur la scène diplomatique du fait de la brutale répression du mouvement étudiant à Tiananmen en 1989, et alors que les régimes communistes européens –dont l’URSS– s’étaient écroulés.

Le même article nous révèle aussi que le Premier ministre Wen Jiabao créera en 2003 un groupe de travail chargé de mettre en place un plan à moyen et long terme de développement scientifique et technologique allant de 2006 à 2020. Sept industries émergentes stratégiques ont été identifiées toujours selon cet article. Elles vont des économies d’énergie aux nouveaux matériaux en passant par les voitures électriques et l’industrie biologique. Aujourd’hui les entreprises innovantes chinoises bénéficient de l’expérience de Chinois qui ont séjourné dans des laboratoires étrangers et des programmes comme celui de « mille talents » permet à ces ressortissants chinois un retour au pays accompagné de conditions financières avantageuses. Des chercheurs non-chinois peuvent parfois aussi en profiter. Pendant ce temps en Europe dans les pays de l’OCDE, les dépenses publiques et privées de R&D ont diminué du fait de la crise économique, passant de 90% à 70% du total mondial en l’espace de dix ans.

Dans un article de Project Syndicate, l'auteur explique que "s'il est vrai que les technologies numériques transforment l'économie chinoise, cela reflète davantage la mise en œuvre de modèles d'affaires reposant sur Internet mobile que le développement de technologies de pointe.". Est-ce le cas selon vous ?