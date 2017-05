"Inhumaines" : quelle mouche a piqué Philippe Claudel?

On pourrait s’en affliger. Mieux vaut en rire ».

La perte évidente de repères des personnages devient celle du lecteur qui découvre en vrac, décrites avec une violence froide, des scènes d’échangisme, de passage à tabac ou de torture jouées par des êtres sans âme, zoophilies, racistes, négationnistes, cannibales, infanticides, esclavagistes et incestueux.

POINTS FORTS

- Certaines nouvelles d’ « Inhumaines », comme « Transhumanisme », celle de l’homme dont le sexe détaché de son corps mène une vie autonome, ne sont pas sans rappeler le ton plaisamment absurde des « Nouvelles de Petersbourg » de Nicolas Gogol, dont, bien sûr, celle intitulée « Le Nez ». Sur des sujets un peu plus légers que ceux abordés dans la plupart des scénettes du livre, Philippe Claudel parvient à faire sourire, quel que soit le message idéologique obscur qu’il semble vouloir faire passer, parce que le lecteur est ainsi confronté à une nuance mystérieuse et se sent de l’espace pour respirer dans sa lecture, sans être en permanence agressé par la violence harassante qui prédomine dans l’ensemble du texte.

-Il est incontestable que ce livre, qu’on en soit agacé, dégoûté, lassé ou amusé, laissera peu de lecteurs insensibles, tant il convoque d’images macabres, immondes ou absurdes. Sans aucun doute, « Inhumaines » fait et fera parler de lui comme d’un livre « coup du poing », peut-être courageux et ambitieux, peut-être sensationnel, peut-être destructeur ou suicidaire. En tous les cas, le texte ne peut que susciter des réactions et des critiques, il semble être conçu pour faire réfléchir et provoquer des débats, mais à quel prix...

POINTS FAIBLES

-Dès les premières pages, et dans la plupart des passages du livre, le lecteur est plongé dans une atmosphère irrespirable. Mais le caractère sordide des récits n’est pas la seule raison à ce trouble. Dans la première nouvelle intitulée « Plaisir d’offrir », par exemple, un mari offre à sa femme, pour Noël, des esclaves sexuels qui, jugés sans intérêt, sont finalement enterrés vivants dans le jardin. Comme si ce récit n’était pas assez glauque et ne faisait pas de lui-même référence à des passages abominables de l’histoire, l’auteur se sent obligé de faire des références appuyées aux crimes contre l’Humanité, que les nouvelles technologies incitent à nier en ôtant à leurs usagers la nécessité d’avoir une mémoire. Aussitôt, un double malaise s’installe : celui né du récit d’un meurtre cruel et celui né de voir mis sur le même plan, pêle-mêle, la routine conjugale, l’échangisme, la lassitude liée à la libération sexuelle, les écrans et les disques durs, le racisme, l’esclavage, l’absence de devoir de mémoire et le meurtre de masse, comme si toutes ces choses étaient condamnables sur le même plan, sans aucune hiérarchie, et relevaient ensemble de la même monstruosité.