Ingenico, très (trop ?) spéculatif

L’annonce des résultats de 2017 a fait effet d’une douche froide pour les investisseurs qui ont massivement vendu leurs actions Ingenico. Pourtant les résultats étaient en ligne avec les attentes…mais ce sont les perspectives pour 2018 qui ont déçu.

L’impact de l’évolution négative des changes est estimé par la Direction du groupe à une trentaine de millions d’euros, et les acquisitions récentes comme Bambora ou Techprocess devraient encore peser sur les marges de 2018. Par ailleurs les ventes prévues cette année dans le secteur banque sont une nouvelle fois un peu décevantes ; le problème est que cette division pèse 53% des ventes annuelles d’Ingenico. Les autres divisions devraient réaliser de meilleures ventes mais les marges y sont plus faibles.

On comprend mieux à la lecture de ces éléments que les investisseurs aient liquidé une partie de leurs positions.

Plus qu’une réaction épidermique et passagère concernant Ingenico, il est probable que la déception soit plus profonde et incite à une plus grande prudence. En effet, comme cela arrive parfois, une entreprise peut changer de statut en bourse. Un leader de son secteur, annonçant une croissance régulière, dirigée par des personnes n’ayant jamais déçu les marchés voit généralement son titre bénéficier d’une surcote. Ce fut longtemps le cas d’Ingenico : beaucoup de gérants et d’investisseurs privés intégraient systématiquement la valeur dans leur portefeuille et année après année la croissance étant au rendez-vous, le cours progressait. Lorsqu’une entreprise de ce type déçoit, la sanction est encore plus forte : la surcote disparaît et l’ajustement est très violent et très rapide.

A court-terme, il n’y a pas grand-chose à attendre sur le titre. En effet, la méfiance entoure désormais la valeur et ce d’autant plus que les résultats du premier semestre ne devraient pas inverser la tendance récente. De plus, les valeurs liées à la « technologie » subissent actuellement de fortes prises de bénéfices un peu partout dans le monde. Ingenico devrait donc logiquement restées sous pression encore quelques semaines au moins.

A plus long terme, d’après des communications récentes du PDG du groupe, M.Lazare, Ingenico reste une valeur de croissance. Il confirme que, même si les investisseurs s’inquiètent au sujet des ventes des terminaux de paiement (activité historique du groupe), l’activité autour du commerce numérique poursuit sa croissance. D’après lui, les investisseurs n’ont pas nécessairement encore pris en compte le fait qu’Ingenico est devenu un acteur crédible dans les paiements digitaux au niveau mondial.

Il est vrai que l’environnement reste favorable à Ingenico. L’évolution vers un monde « sans cash » constitue indubitablement un terreau favorable pour Ingenico que ce soit pour la partie terminaux de paiement et bien sûr pour la partie digitale.