Inflation à 1.8% : pourquoi la zone euro pourrait être tentée de répéter les erreurs passées qui ont poussé le continent dans une crise qui dure depuis 10 ans

Atlantico : Selon les dernières données publiées par Eurostat, l'inflation au sein de la zone euro a atteint 1.8% en janvier 2017, contre 1.1% en décembre 2016. Dès lors peut-on estimer que la BCE a rempli son mandat, visant à atteindre une inflation proche mais inférieure à 2% ?

Nicolas Goetzmann : Il est déjà utile de savoir pourquoi la BCE a un tel objectif d'inflation, et à quoi celle ci correspond. Schématiquement, l'inflation peut avoir deux sources principales. Soit le niveau d'activité économique est satisfaisant, avec une situation favorable de l'emploi, et il existe alors une pression à la hausse sur les salaires. Parce que les entreprises veulent garder leurs salariés, ou en embaucher de nouveaux, une compétition prend place, ce qui produit cette augmentation des salaires. Il s'agit là d'une inflation appelée "sous-jacente" (ou "Core").

C'est donc une inflation qui est alimentée par la demande intérieure. Ensuite, il y a l'inflation sur des produits importés, comme les matières premières, et dont l'exemple le plus parlant est le prix du pétrole. Cette inflation-là ne résulte donc pas du niveau d'activité économique intérieur, même s'il y contribue en partie. Le mandat de la BCE ne fait pas la distinction entre ces deux sources d'inflation, elle les prend en compte toutes les deux, sous l'intitulé d"inflation HICP" En établissant un objectif d'inflation à 2%, la BCE cherche à maitriser le niveau d'activité économique, entre une inflation trop faible, qui serait le signe d'une faible activité, et une inflation trop forte, qui serait le signe d'une surchauffe économique, ayant un potentiel de réelle déstabilisation des prix.

Les dernières données fournies par Eurostat indiquent que l'inflation sous-jacente atteint un rythme annuel de 0.9% tandis que l'inflation HICP atteint 1.8%. En observant le détail, on peut donc se rendre compte que la progression de l'inflation vient de la hausse des prix de l'énergie, soit +8.1% en rythme annuel au titre de janvier 2017. Ainsi, on constate que la progression des prix au sein de la zone euro ne découle pas d'une suractivité économique mais de la hausse des prix du pétrole, qui découle elle-même d'un ensemble de facteurs, notamment les accords récents de l'OPEP sur le niveau de production pétrolière. Pour la BCE, il s'agit donc plutôt d'un "faux signal", qui a été correctement identifié par Mario Draghi; le Président de la BCE :

"La reprise de l'inflation globale en décembre et en janvier reflète en grande partie les effets de base à la hausse et la progression récente des prix de l'énergie. Jusqu'à présent, les pressions inflationnistes sous-jacentes restent très modérées et ne devraient reprendre que progressivement ".

Quelles sont les conséquences de cette situation ? Quelle pourrait être la réaction de la BCE, et son impact sur l'activité économique de la zone euro ?

Avec une inflation HICP à 1.8%, la BCE pourrait trouver une justification pour mettre fin à sa politique de relance. Et certains, notamment en Allemagne (mais pas la Bundesbank pour une fois) plaident en ce sens. Mais Mario Draghi veille et a identifié cette problématique. Ce que l'on voit apparaître, c'est un défaut du mandat de la BCE lui-même. En prenant en compte l'inflation HICP, nous exposons la BCE à ce type d'erreurs. Parce que si les gouverneurs étaient moins avisés, ils pourraient être tentés de réagir en décidant une hausse des taux. C'est d'ailleurs ce qui a pu se passer en 2008, lorsque Jean-Claude Trichet en a décidé ainsi, sur la base du faux signal de la hausse des prix des matières premières, et ce, sans voir que le niveau d'activité était en train de s'écrouler au même moment. Cette décision est en bonne place du grand bêtisier monétaire mondial, où Jean-Claude Trichet truste d'ailleurs les meilleurs places (en 2011, il répétera la même erreur).