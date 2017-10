Infidèles par accident ? Euh… Une étude révèle les vraies motivations qui poussent hommes et femmes à avoir une liaison

Atlantico : Que les gens peuvent s'adonner à l'infidélité n'a en soi rien de nouveau. Les raisons de l'infidélité, elles, sont plus rarement évoquées. Pourquoi les hommes et les femmes trompent-ils leur conjoint ? Sont-elles les mêmes entre les deux genres ?

Marie-Aude Binet : Les raisons peuvent être les mêmes, comme la crise de la quarantaine, les deuils ou les blessures familiales. Tout ça est commun. Dans l'infidélité, les femmes vont rechercher la séduction, la volonté d'être désirée alors que les hommes sont plus dans la recherche de la virilité, afin de savoir s'ils peuvent encore être performants. Il y a un besoin d'être désiré dans les deux cas mais la finalité est plus affective pour les femmes et plus sexuelle pour les hommes. Ces généralités sont en train de bouger.

L'idée selon laquelle les hommes sont plus infidèles que les femmes est très répandue.

Est-ce une idée reçue qui se vérifie dans les faits ? Le cas échéant, comment l'expliquer et est-ce que les lignes ont tendance à bouger (dans le sens où les femmes sont de plus en plus infidèles) et là encore, comment l'expliquer ?

Le fait que les hommes soient plus infidèles que les femmes est vrai. Il se vérifie dans les dernières enquêtes. Dans une enquête de 2016, 49% des hommes étaient infidèles pour 33% de femmes.

En 1970, les femmes n'étaient que 10% à être infidèles. Plusieurs raisons permettent d'expliquer cette évolution. La première d'entre elle réside dans la liberté financière qu'elles ont acquise. Cela concerne en majorité les femmes issues des catégories sociales supérieures et des cheffes d'entreprises. Elles ont les moyens. Ensuite, il y a beaucoup de femmes plus âgées qui n'ont plus les charges de famille, qui sont moins dans la culpabilité de créer des soucis au niveau familial. Il y a aussi les femmes qui n'ont plus peur de parler de ce sujet dans la mesure où il n'y a plus la réprobation populaire comme ça a pu être le cas à une époque où l'on parlait d'adultère, un terme qui a une connotation de faute et plus particulièrement pour les femmes. Et enfin, il y a l'effet contraception. Les femmes n'ont plus peur d'être enceintes.

Selon la même enquête, sur 1300 hommes et femmes infidèles interrogé(e)s, 27% d'entre eux et 17% des femmes disent envisager, s'ils devaient avoir une relation extraconjugale, la possibilité d'en avoir une avec des collègues de travail. Est-ce que l'infidélité se concrétise souvent avec des partenaires que le ou la personne infidèle connaissent déjà ?