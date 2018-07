Inégalités de patrimoine en France depuis 1800 : comment il est (re)devenu difficile de devenir riche sans être un héritier

Atlantico : Entre 1800 et 2014, les inégalités de patrimoine en France entre les différentes couches de la population, se sont d'abord stabilisées avant de diminuer pour enfin croître à nouveau. Aujourd’hui, les inégalités remontent faiblement mais de façon continue. Comment expliquer ces différentes variations et quid de l’actuelle remontée des inégalités ?

Michel Ruimy : Les inégalités de patrimoine en France ont fluctué depuis plus de deux siècles.

Le XIXème siècle se caractérise par la permanence d’une forte inégalité patrimoniale et par l’inexistence d’une classe moyenne. A cette époque, les 10% d’individus les plus riches possédaient quasiment la totalité du patrimoine.

Puis, avec la première guerre mondiale, les inégalités vont grandement diminuer et une classe moyenne va commencer à émerger.

Par la suite, de manière plus précise, de 1910 jusqu’à la seconde guerre mondiale, la richesse du « Top 10 » va s’amoindrir du fait de la guerre (destruction d’une grande part du patrimoine immobilier) et de phénomènes monétaires (grande dépression des années 1930, inflation, nationalisations). Les plus fortunés voient également leur capacité d’accumulation réduite par la mise en place, en 1915, de l’impôt sur le revenu qui contraint leur capacité d’épargne, et par la progressivité de la taxation des successions, instaurée en 1901.

La classe moyenne est également touchée par ces évènements géopolitiques et financiers, mais plus faiblement, ce qui conduit, de manière relative, à leur meilleure représentativité au sein du patrimoine national. La période, qui commence après la seconde guerre mondiale, lui permet de rattraper le « Top 10 » en termes de patrimoine. En effet, avec les « Trente glorieuses », la croissance des salaires, notamment à partir de 1968, et le tassement de la hiérarchie des rémunérations augmentent la capacité d’accumulation de la classe moyenne.

Cependant, l’apparition d’un capitalisme financier dans les années 1980 modifie la structure des patrimoines. Pour les individus les plus fortunés, il est aujourd’hui composé majoritairement de titres financiers. Dès lors, les inégalités vont progressivement s’accroître en liaison avec le dynamisme des cours de bourse. Quant à l’immobilier, composante essentielle du patrimoine de la classe moyenne, les conséquences de la hausse de son prix sont plus contrastées : si la hausse des années 1970 et surtout celle des années 1990 expliquent l’accroissement de la valeur du patrimoine des classes moyennes, elles concourent, en revanche, à restreindre les opportunités d’accéder à la propriété, notamment pour les jeunes ménages et donc, dans une certaine mesure, à creuser les inégalités.

Cette tendance s’est raffermie plus récemment. En effet, depuis les années 1990, les placements boursiers ont progressé, en moyenne annuelle, de 4% ans contre 3,6% pour l’immobilier, deux chiffres à comparer à une inflation de 1,6% par an. La différence entre les deux placements peut sembler minime mais, avec l’équivalent de 100 000 euros investis dans l’immobilier en 1990, la richesse d’un particulier s’établissait à 243 470 euros en 2015 contre 266 633 avec un portefeuille d’actions qui aurait de suivi la performance du CAC 40. Un écart de près de 10% !