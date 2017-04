L’inégalité juridique de la loi musulmane : ces dispositions qui manifestent l’infériorité de la femme

En ce qui concerne la religion, l’homme et la femme ont les mêmes devoirs et les mêmes obligations. L’un et l’autre sont tenus de suivre les cinq « piliers » du culte: profession de foi, prière rituelle, jeûne du Ramadan, aumône légale, pèlerinage à La Mecque. Cependant, la femme n’est pas obligée d’aller prier à la mosquée; elle n’y est même pas encouragée. Et si elle s’y rend, elle doit se placer dans le petit espace clos par une tenture, aménagé à l’arrière de l’édifice, qui lui est réservé.

Comme l’homme, la femme doit procéder à des ablutions avant d’accomplir sa prière. L’islam conférant une grande importance aux notions de pureté et d’impureté légales, l’accès à la mosquée est interdit à la femme lorsqu’elle est impure aux yeux de la loi (pendant ses menstrues ou après un accouchement).

On constate donc une certaine méfiance vis-à-vis des femmes. C’est pourquoi la mixité sociale est mal vue, parfois interdite dans les lieux publics (transports en commun, marché, université, plages ou piscines, centres de loisirs, etc.). Cette méfiance se manifeste aussi dans l’obligation qui est parfois faite aux femmes de se voiler en dehors de leur domicile.

La femme musulmane a-t-elle droit au paradis?

Contrairement à une idée répandue, la femme est, comme l’homme, destinée au paradis, à condition d’assumer jusqu’à la mort son identité musulmane. Il est vrai que de nombreux versets coraniques relatifs à ce sujet décrivent complaisamment les faveurs dont les élus hommes bénéficieront dans ce Jardin de délices, où des houris perpétuellement vierges leur seront offertes, tandis qu’ils n’annoncent rien d’équivalent pour les élues femmes. Mais on ne peut s’en tenir là, car on lit aussi dans le Coran:

. Certes, Nous assurerons une vie agréable à tout croyant, homme ou femme, qui fait le bien (16,97);

. Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins où coulent les ruisseaux. Ils y demeureront immortels (9,72).

Toutefois, selon la Sunna (tradition mahométane), au retour d’un voyage nocturne qui l’aurait conduit dans l’au-delà, le prophète de l’islam aurait déclaré avoir vu que les femmes constituent « le plus grand nombre des gens de l’enfer » (rapporté par Ibn Salih).