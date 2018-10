Les industriels de l’agroalimentaire, plus efficaces que les vegans pour convertir les Français à l’alimentation végétale

Le tout électrique avait marqué le mondial de l’automobile. Au SIAL de Paris, le Salon International de l'Alimentation, c’est le tout végétal qui est entré sur le devant de la scène, révélant les toutes nouvelles tendances alimentaires. Après la transition électrique, il va donc falloir se préparer à la transition alimentaire. Ça risque d’être encore un peu plus compliqué. Mais comme dans l’automobile, les industriels se sont préparés au changement.

Les faits sont têtus et leur accumulation dessine une véritable révolution. Quand la demande de bio explose, quand la composition des plats cuisinés provoque des accidents alimentaires qui tournent au scandale national, quand on met en place le nutriscore et que les applis digitales se multiplient pour aider la ménagère à faire son choix dans son hypermarché, parce qu’elle exige toujours plus de transparence...

Tout cela traduit une véritable révolution qui vise à mieux manger et surtout à redonner du sens à sa consommation. Les consommateurs sont devenus hyper exigeants. Pas seulement sur le prix, mais sur la qualité, l’origine, l'empreinte carbone.

Comme l'automobiliste, comme le chef d'entreprise, le consommateur a compris que son comportement avait un impact sur l'environnement ou sur sa santé. Même le politique s'est emparé du sujet puisque les repas végétariens devraient faire leur entrée dans les écoles, au moins une fois par semaine et à titre expérimental, après le vote de la loi Agriculture et Alimentation au début du mois.

Le seul problème dans la mutation alimentaire, c’est qu’elle est parfois boostée par des idéologies assez radicales. Il existe un noyau dur de militants « Vegan » qui n’hésitent pas à engager parfois des actions de violence pour faire connaitre leurs convictions. Attaquer des boucheries, par exemple, leur permet de faire du buzz mais ne leur permet pas de faire avancer leur cause. Au contraire, le consommateur est assez indifférent à ces manifestations excessives et extrémistes. Pour lui, l’évolution dans ce domaine s’opère de façon très pacifique et très pédagogique. C’est un mouvement profond qui n’a pas de ramification idéologique ou religieuse et qui classe les habitudes alimentaires en fonction de deux critères. D’un côté, les questions de santé individuelle. De l’autre, les questions de ressources alimentaires et de protection et d’équilibre de la planète.

En bref, le consommateur s’inquiète de savoir si ce que nous mangeons est bon pour notre santé et si ce que nous produisons pour manger est bon pour l‘environnement du futur.

Le monde de l'agroalimentaire a compris qu‘il y avait là des leviers de croissance, il a donc commencé une profonde mutation. Au SIAL, on s'est bien rendus compte que tous les acteurs du secteur s'étaient emparés de la tendance. Il y a le bio bien sûr, dont le chiffre d'affaires augmente de 10% chaque année. L'agriculture biologique, si elle signifie un mode de production plus naturel - sans OGM, engrais ou produits de synthèses, avec un respect des équilibres de la terre et du bien-être animal - ne signifie pas pour autant sans viande. Les nouvelles tendances alimentaires vont au delà du bio, puisque dans beaucoup de nouveaux produits, les protéines animales sont remplacées par les protéines végétales. On appelle ça l'alimentation végétale.