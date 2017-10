Indépendance ou mise sous tutelle de la Catalogne : le dangereux bras de fer entre Madrid et Barcelone

A l’opposé de ce que voulaient pourtant les modérés des deux camps, le refus de Carles Puigdemont, président de la Catalogne, de convoquer de nouvelles élections afin de satisfaire ses propres extrémistes et la proclamation de l’indépendance unilatérale (DIU), a supprimé la dernière chance de désescalade.

En effet, par ces deux décisions jusqu’au-boutistes, Puigdemont et ses alliés de l’extrême-gauche séparatiste ont choisi la politique du pire et ont donné à Madrid une justification d’appliquer l’article 155 de la Constitution espagnole qui permet la mise sous tutelle de la Generalitat de Catalogne (gouvernement régional) et la démission de l’exécutif catalan. Chacun ait que l’option électorale aurait pu désamorcer la très grave crise institutionnelle entre Madrid et Barcelone, mais le choix des séparatistes radicaux de la CUP (parti d’extrême-gauche anti-espagnol et anticapitaliste) est depuis le début de la crise celui du refus du dialogue et de la politique du pire, leur stratégie étant de pousser les forces de l’ordre espagnoles à réprimer afin de se poser en victimes et de créer un chaos révolutionnaire.

On sait d’ailleurs que la CUP, allié de Puigdemont, est liée à des groupes d’extrême-gauche extrêmement violents et radicaux comme ARRAN, les blacks blocks catalans, qui ont par exemple agressé des touristes cet été et qui attaquent régulièrement les sièges des grandes entreprises « capitalistes » ou des grands partis hostiles à l’indépendance comme le parti populaire de Rajoy et le PASOE de Sanchez ou Ciudad nos de …. C’est ainsi que le départ de plus de 1500 entreprises de Catalogne, qui a été déploré par le ministre de l’économie de Catalogne, Santin Villa, accusé de « trahison » pour sa modération et ses appels au dialogue avec Madrid, a été saluée par ces extrémistes révolutionnaires qui rêvent du chaos et voient le catalanisme non pas comme une défense de l’identité positive catalane, mais comme un moyen de détruire l’Espagne honnie assimilée au « fascisme » et au « franquisme ». Hélas, la stratégie de la provocation est efficace et elle a déjà payé, de ce point de vue révolutionnaire, car la répression du 1er octobre lors du référendum illégal qui a fait des blessés et qui fut filmée par les séparatistes pour diaboliser Madrid a contribué à faire passer de nombreux Catalans jadis hostiles à l’indépendance dans le camp des séparatistes et du rejet de l’Espagne vue comme « anti-démocratique » et répressive.

Carles Puigdemont, prisonnier de la stratégie du pire de ses alliés extrémistes

Comme à son habitude, dans son dernier discours qui a fermé la porte aux élections et qui a donc provoqué l’application de l’article 155, Carles Puigdemont a rejeté toute la faute sur les autorités de Madrid, et il a une fois de plus posé son camp en « victime » absolue de l’Espagne « dictatoriale » et désigné le gouvernement de Mariano Rajoy en bourreau. En réalité, Puigdemont a refusé de proposer de nouvelles élections parce que cette perspective qui aurait pu calmer le jeu avec Madrid et permis de suspendre l’application de l’Article 155. Puigdemont, même s’il ne l’avoue pas pour « sauver la face », a sérieusement envisagé cette option, mais il a dû reculer car elle a été présentée par ses alliés indépendantistes radicaux comme une « trahison », et le président catalan a cédé aux pressions des militants qui l’ont menacé et insulté dans la soirée de jeudi et qui l’ont poussé à choisir le pire des scénarios, celui de la course à la confrontation recherchée par ses alliés de l’extrême-gauche séparatistes (CUP). Très « anticapitalistes », anti-espagnols radiaux et adeptes du chaos révolutionnaire, ces derniers ne cachent pas qu’ils se contre-fichent de la crise économique qui s’annonce, de l’isolement international et européen et même de la fuite des capitaux, des banques et des grandes entreprises.