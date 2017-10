L'indépendance de la Catalogne, ou comment l’Europe dévore ses propres enfants

Que les adorateurs de l'Union Européenne ne nous ont-ils servi sur la bienveillance et les vertus pacifiques de cette construction, bureaucratique certes, mais si protectrice de la paix entre les peuples, si vertueuse pour un continent trop agité, si intelligemment fondée sur ses régions, blabla, blabla, blabla? Emmanuel Macron lui-même ne manque pas, dans ses fréquents discours sur l'Europe, de faire l'apologie plus ou moins explicite du fédéralisme. Et chacun sait que ce fédéralisme ne peut reposer que sur les régions européennes et non sur ses bons vieux États-nations désormais cités au ban de l'obscurantisme et de la barbarie.

Et paf! voilà le passage de la théorie à l'examen pratique: une région européenne demande son indépendance dans le cadre de l'Union. C'était donc ça qu'il fallait comprendre dans l'exaltation du traité de Rome? Le début d'un lent et long chemin dont l'étape finale s'appelle désintégration des États-nations, le fourmillement régional jusqu'aux déclarations unilatérales d'indépendance.

L'Europe des régions, ou l'Europe qui dévore ses enfants

Certains ont pu naïvement croire que l'Union Européenne assurait le triomphe des bisounours. L'Europe, c'est l'amour sans nuage entre les hommes. D'un seul mouvement, on peut y dénigrer les nationalismes et les souverainismes, symboles de l'âge de pierre, la paix entre les nations, l'amour des régions et les vertus du fédéralisme. Tout y est beau et pur.

Et puis un jour, les fédéralistes poussent la logique jusqu'au bout et demandent à changer les frontières des États-membres qui fondent l'Union.

La Catalogne est liée à la couronne d'Espagne depuis le XIIè siècle. L'Espagne est entrée dans l'Union en 1986, après son épisode franquiste. Elle n'est pas un État fondateur, mais elle est l'un des plus anciens États-nations européens et un pilier solide de l'Union. Le gouvernement espagnol est plutôt bon élève en matière de politique budgétaire. Il est coopératif et, à la différence de la Hongrie ou de la Pologne, il ne peut être taxé d'euroscepticisme.

Et le voici mis en difficulté par une région qui se verrait bien en situation d'adhésion directe à l'Union. C'est ballot! on rentre dans l'Union, on fait tout ce qu'il faut pour y tenir son rang, et un jour on y découvre que le sol se dérobe sous vos pieds et que vos petits camarades y ont tellement fait la promotion du régionalisme que vous êtes bien seuls pour résoudre la crise.

L'Espagne victime de la bienveillance européenne

Pour comble de malchance, la Catalogne demande son indépendance sous les auspices d'un Roi et d'un Premier Ministre qui méconnaissent gravement la bienveillance, la grande religion européenne du moment. Ces deux canailles ont fait donner la police, et continueront à le faire, façon Franco années 30, pour réprimer les revendications catalanes.

Mais comment? Regardez donc Angela Merkel et sa bienveillance avec le million de réfugiés qui a traversé l'Europe à pied pour se répandre dans la Forêt Noire. Regardez l'Italie et la Grèce qui envoient des bateaux pour repêcher les migrants qui se noient. Partout il faut être bienveillant, dire oui au vivre ensemble, à la diversité.