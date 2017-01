L'indépendance californienne : rêve ou réalité ?

Atlantico : Comment expliquer la position de Peter Thiel, gros soutien de Donald Trump et nouveau conseiller technologique, favorable à la sortie Californienne des Etats-Unis ?

Jean-Eric Branaa : La question qui se pose avec Peter Thiel est celle de son positionnement politique. On relève qu’il s’implique beaucoup en politique ces derniers temps et personne ne sait réellement ce qu’il a en tête. C’est donc un milliardaire très en vue de la Silicon Valley qui s’est fortement impliqué pendant la campagne de Donald Trump, à qui il a donné plus d’un million de dollars. Aujourd’hui il fait partie intégrante de l’équipe de transition, c’est-à-dire qu’il a une voix au chapitre dans les choix qui sont opérés pour les postes fédéraux, y compris ministériels.

Les rumeurs ne tardent pas lorsqu’il y a une telle actualité et un engagement aussi fort : on entend qu’il serait intéressé par le poste de gouverneur, alors que le mandat de l’actuel dirigeant de la Californie, Jerry Brown, s’achève l’année prochaine (en novembre 2018). La Californie est l’Etat le plus peuplé d’Amérique, avec 39 millions d’habitants, qui offrent une qualité de vie sans pareille, entre mer et montagne, une offre culturelle hors du commun et une population très jeune et dynamique : c’est notamment pour ça que la Silicon Valley s’y est développée, avec ses fleurons comme Apple, Google, Facebook et Twitter, ou encore Hollywood et l’industrie du cinéma, et qu’on y trouve beaucoup d’autres entreprises, ainsi que de grandes et prestigieuses universités telles que Sandford ou UCLA. Gouverner un tel État est une fonction très prestigieuse, qui peut aiguiser bien des appétits. Avant Thiel, Meg Whitman, PDG d’eBay, a tenté l’aventure. Mais 144 millions de dollars engloutis pour sa campagne n’ont pas suffit. Carly Fiorina, qui a dirigé Hewlett-Packard, y a également laissé des plumes lorsqu’elle a brigué un mandat de sénateur. Car comme Peter Thiel, ils sont tous les deux républicains, et ont échoué. C’est peut-être pour changer d’étiquette que Peter Thiel rejoint aujourd’hui ce mouvement qui propose la sécession, histoire de se refaire une virginité politique ou de prendre la tête d’un futur mouvement sans étiquette, un peu comme Emmanuel Macron en France, en tentant d’être plus tendance, plus dans l’air du temps.

Dans une récente interview accordée au New York Times, Peter Thiel a déclaré au sujet du calexit que ce serait "une bonne chose pour la Californie et une bonne chose pour le reste du pays". Avant d'ajouter : "Cela aiderait Mr Trump à se faire réélire en 2020". En quoi cela pourrait-il l'aider ?

Le développement d’un groupe sécessionniste est une aubaine pour Donald Trump, qui peut ainsi s’appuyer sur l’idée que les citoyens sont les seuls à décider au final, même lorsque leurs élites estiment que ces décisions sont contraires aux intérêts du pays. Or, très officiellement, les gouvernants prétendent qu’il est impossible de faire sécession : tous les Etats auraient perdu ce droit après la guerre civile de 1861-65. Et il est vrai qu’Abraham Lincoln a fait de cette interdiction la pierre angulaire de la reconstruction de son pays. Pourtant, un arrêt de la Cour Suprême rendu en 1868, Texas v. White, dit le contraire et définit l’Union des Etats américains comme étant aussi complète, aussi perpétuelle et indissoluble que l’union entre les treize États fondateurs (…) sauf en cas de révolution ou de consentement donnés par les États ». Sur le plan du droit, c’est donc une chose possible. Il ne reste plus qu’aux citoyens à manifester cette volonté pour qu’elle devienne réelle : c’est très exactement ce qui s’est passé en Europe avec le Brexit et que Donald Trump a fortement soutenu.