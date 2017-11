Inde : la guerre entre humains et éléphants devient de plus en plus sanglante

Atlantico : Dans l'Est de l'Inde, un violent conflit oppose en ce moment des populations locales à des troupeaux d'éléphants dans les forêts d'Orissa de Chhattisgarh. La BBC évoque 1400 morts du côté humain depuis 2013 et 100 éléphants tués. Est-il exagéré de parler, comme la chaîne anglaise, de guerre entre les éléphants et la population ?

William de Tamaris : Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un phénomène récent. Cela fait des milliers d'années qu'il y a des problèmes avec les éléphants, surtout dans ces régions qui sont très sauvages, avec une importante faune et de très nombreux troupeaux d'éléphants. Les images que l'on peut trouver avec des populations locales en cortège, frappant sur des bonbonnes ou des tambours, et agitant des flambeaux pour chasser les éléphants correspondent à des techniques existantes que l'on aurait pu voir à l'œuvre aux mêmes endroits il y a mille ans.

Bref, ce n'est pas la première fois que des éléphants rentrent dans des villages de ces régions.

Ce qui a changé, c'est d'abord qu'on a des images de ce phénomène, et qu'il est vrai que c'est plus fréquent. Cela s'explique par le fait que les zones sauvages de la vie en Inde se rétrécissent terriblement. Dans le cas d'Orissa et de Chhattisgarh, ce sont principalement les mines et les industries lourdes installées récemment qui entrainent l'agrandissement des villages et le mitage des forêts par l'urbanisation et l'agrandissement des champs de paysans locaux. Et donc il y a plus de chance de rencontrer un éléphant. Et d'ailleurs il ne s'agit pas que des éléphants, c'est le cas pour toute la vie sauvage. En Inde, il y a par exemple un gros problème avec les léopards. À Bombay, ville de 18 millions d'habitants, il y a des léopards. L'urbanisation et par effet domino les champs mangent progressivement la forêt. C'est ainsi que l'on peut trouver des éléphants sur les autoroutes ou dans les villes aujourd'hui. Si c'est aussi violent à chaque fois, c'est parce que les habitants locaux ont peur des éléphants et que les éléphants ont peur de l'homme – sachant que les éléphants ont une très bonne mémoire, il n'est pas rare qu'un éléphant qui ait été effrayé une fois, le soit à chaque fois par la suite. Et il y a le fameux problème des "havoc", les "havoc" étant le moment où les éléphants fait une sorte de crise de furie et ravage tout. C'est là encore quelque chose de connu, et c'est principalement ça qui fait des dégâts aujourd'hui.

Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une guerre, mais bien d'un conflit de territoire. Tout en sachant qu'en Inde, les hommes ont très peu tendance à attaquer ou abattre les animaux. On va plutôt les chasser avec des tambours ou du feu. Cela s'explique par le fait que l'éléphant reste fortement attaché à Ganesh, le dieu préféré de nombreux Indiens. D'ailleurs la BBC le montre très bien : il n'y a que 100 éléphants morts contre plus d'un millier d'humains. Mais le problème est bien pris en compte, car il est certain qu'un troupeau de 15 éléphants qui débarque dans un village, cela fait de gros dégâts.