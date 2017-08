Inde : le choc des titans qui se prépare et qui pourrait bien déstabiliser le monde

Atlantico : Les investissements chinois au Pakistan et au Bouthan inquiètent de plus en plus les Indiens, qui considère l'ingérence de leurs voisins dans ces pays limitrophes comme une menace pour l'Inde. India Today a ainsi titré sur la façon dont la Chine achetait le Pakistan, décrivant le pays rival comme le "nouveau poulet" de l'Empire du Milieu et dénonçant ces investissements comme "inquiétants". Les Indiens ont-ils raison de s'alarmer de l'extension progressive de son voisin hégémonique dans sa région ?

Jean-Joseph Boillot : Oui, ils ont raison de s'inquiéter parce que d'une part le statut global de la Chine prend de plus en plus d'importance et surtout parce que la diplomatie indienne à une conception de ce voisinage immédiat qui relève d'une sorte de prétention impériale que nous appellerons plutôt "bouclier-tampon" contre le voisin chinois. Il ne faut pas oublier que l'Inde a été en guerre contre la Chine en 1962, et qu'en conséquence les investissements économiques croissants mais aussi la présence militaire en ce qui concerne le Pakistan sont des raisons suffisantes pour susciter de l'inquiétude à New Dehli. D'ailleurs l'expression "Poulet" renvoie à une célèbre maxime chinoise de l'Art de la guerre de Sun Tzeu.

Maintenant, il faut voir que l'Inde a une façon un peu schizophrenique de répondre à ce défi. En effet, elle entretient de mauvaises relations avec tous ses voisins. De ce point de vue-là, il ne s'agit plus de prétention défensive mais bien de prétention impériale. Il faut savoir que dans la symbolique des hindous fondamentalistes, le monde de "Bharat" s'étend en réalité jusqu'à l'Afghanistan. La façon de répondre de l'Inde est donc forcément un peu stupide parce qu'au lieu de compter sur de bonnes relations avec ses voisins pour se défendre de la Chine, elle arbore une sorte d'arrogance impériale qui pousse en réalité ses voisins à se rapprocher de Pékin. C'est donc un cercle vicieux dont l'Inde est elle même un peu à l'origine. Elle ne se donne pas les moyens de répondre au défi Chinois par de bonnes relations économiques et politiques avec ses voisins mais au contraire leur donne des arguments pour se rapprocher de la Chine.

Entre un gouvernement chinois très volontaire en matière de politique internationale et un gouvernement indien de plus en plus populiste et nationaliste, faut-il craindre que leur rivalité se transforme en confrontation dans les années à venir, comme le laissent présager les récentes escarmouches ?

Mon sentiment est qu'on a entre la Chine et l'Inde un tel déséquilibre des forces que sur le plan militaire, je ne vois pas de raison d'un affrontement ouvert. On a par contre une sorte de diplomatie très active et militariste tant du côté chinois qu'indien, même si c'est Pékin qui mène clairement l'offensive. La diplomatie chinoise consiste à énerver, tester, vérifier les capacités de réaction et de défense de son voisin indien et l'Inde de son côté fait monter la fibre nationaliste pout des raisons d'ailleurs de politique intérieure aussi, comme avec le Pakistan. C'est pour cette raison principalement que l'on observe de plus en plus de petites escarmouches, y compris militaires. Car depuis à peu près un mois, ce phénomène s'est amplifié à la frontière entre l'Inde et la Chine, sachant qu'entre ces deux pays, suite à la guerre de 1962, un état entier (l'Arunashal Pradesh) de l'Inde est revendiqué autant par la Chine que par l'Inde. On n'a donc pas de bonnes conditions pour un apaisement entre les deux géants asiatiques.