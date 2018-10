"L'incroyable histoire du vin" de Benoist Simmat et Daniel Casanave : quand la BD se mêle avec talent d'une histoire fascinante

BANDE DESSINEE

L'incroyable histoire du vin

de Benoist Simmat et Daniel Casanave

Ed. Les Arènes

230 pages

22€

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

La relation de l'homme au vin est ancestrale. Cette bande dessinée "documentaire", en raconte l'histoire, comme le dit bien son titre. La domestication de la vigne pour en faire un jus fermenté remonte vraisemblablement de 10 à 12.000 ans et s'est "opérée" en Mésopotamie. Dans cette BD pour le moins originale, Bacchus - réincarnation du dieu éponyme en jeune hipster - nous fait découvrir les lieux, les civilisations, les religions qui l'ont adopté - au premier rang desquelles, les religions du livre - Chrétiens, Juifs et Musulmans.

Ce long voyage nous entraine aussi sur les 5 continents, à la rencontre des événements, des techniques et des personnalités, religieuses (moines et évêques, hommes d'Etat, chercheurs, entrepreneurs) qui ont conduit la vigne et le vin au rang de boisson universelle. Les cultures comme l'Islam, qui l'ont rejeté pour la vie terrestre (en principe et selon les interprétations) sont aussi présentes. Le voyage se termine par le développement des techniques et des lieux de production, en particulier aux "Amériques", au cours de ces deux derniers siècles, et le saut qualitatif des "appellations d'origine" qui permettent aux vins de tous pays de rivaliser dans une relative transparence.

POINTS FORTS

1- Un long récit, très bien documenté.

2- Une sélection de grandes étapes qui ne perd pas le lecteur dans des détails.

3- Un mariage intelligent entre l'histoire des pionniers, des techniques essentielles (comme le tonneau, la bouteille, les techniques de fermentation - alcoolique et malolactique…) , des lieux - ou disons plutôt, du mariage des sols et des climats-, pour aider à comprendre l'émergence des terroirs et des lieux de production d'excellence.

4- Un dessin très simple, qui revendique clairement son attachement à l'univers de la bande dessinée, complété de nombreuses cartes didactiques.

5- A ne pas négliger enfin, des pointes d'humour qui sont des clins d'œil à d'autres bandes dessinées, au cinéma ou à la littérature.

POINTS FAIBLES

1- Le style de dessin, un peu enfantin, peut déplaire à certains lecteurs. Cependant, il sert très bien un texte dense, bien écrit, aux développements très clairs.

2- Ce n'est pas un point faible, mais il faut avoir conscience que cet ouvrage qui ne se lit pas en une heure, n'est pas une histoire ou une initiation aux grands vins. Il s'agit bien d'un récit historique sur les grandes étapes et événements qui ont fait du jus de raisin fermenté un produit de grande consommation, mais aussi l'instrument d'une culture religieuse et gastronomique de portée universelle.

EN DEUX MOTS

Voici un mariage réussi entre un contenu sérieux et une technique de narration qui n'avait que peu été utilisée sur ce thème. Amateurs de vins, ou pas, vous y apprendrez sans doute pas mal de choses à moins d'être un lecteur assidu des" maitres " en la matière : Jean Robert Pitte, Hug Johnson, Roger Dion et quelques autres.

Cette BD bien documentée cite largement ses sources et présente un avant-propos, des notes et post-face plus littéraires, et utiles pour le lecteur curieux.

L'incroyable histoire du vin est donc un excellent ouvrage pour découvrir cette histoire fascinante, enracinée profondément dans notre culture.

Difficile de résister, pour finir, et pour les amateurs, à vous recommander la lecture d'un exceptionnel Manga - lui dédié à la découverte des grands crus du monde, - Les gouttes de Dieu, écrit par Tadashi Agi et dessiné par Shū Okimoto - et qui ne fait que… 44 tomes !!

UN EXTRAIT :