Incivilités : patatras, l’étude qui avait montré que les riches sont les citoyens ayant les comportements les plus anti-sociaux se révèle... impossible à reproduire

Atlantico : Une étude parue en 2014 expliquait que les gens riches avaient une plus forte tendance à moins bien se comporter en société. Cette semaine, une équipe de chercheurs américains remet cette étude en cause expliquant que la richesse ne pouvait être le seul critère pour évaluer l'évolution d'un comportement. Selon vous, l'évolution d'un comportement peut-il s'expliquer par le simple critère de la fortune ?

Thierry Gallois : La richesse ne peut expliquer à elle seule l'évolution d'un comportement.

Cela dépend du milieu dans lequel l'individu devenu riche a évolué. S'il devient riche en ayant vécu dans un milieu favorisé, il en détient les codes et son comportement ne changera pas vraiment. Il continuera de se servir de cette richesse comme son milieu lui aura appris à le faire: utilisation de l'argent pouvoir ou rester discret, ne pas en faire l'étalage, ou savoir partager...

Si l'individu est issu d'un milieu modeste, il peut continuer à se montrer parcimonieux, à considérer l'argent comme un moyen de subsistance ou être attentif aux besoins des moins bien lotis.

En quoi peut-elle toutefois influer sur le comportement d'un individu ?

La richesse peut influer sur le comportement lorsqu'elle est soudaine et vécue par la personne comme un moyen de pouvoir, de puissance. Le nouveau riche peut se sentir au dessus de la classe à laquelle il appartenait et jouer de cette ascendance. La richesse peut aussi obliger à se sentir brutalement étranger à son environnement habituel. Il est devenu aux yeux de ses congénères un riche, appartenant au monde fermé des riches et donc il peut faire l'objet d'une sorte d'exclusion. Il sera alors obligé d'adopter des comportements en rapport avec ce nouvel état. Devoir se reconstruire un entourage bienveillant. Prendre conscience de la fragilité des rapports amicaux ou familiaux si l'individu est entré un jour dans une quête de la richesse symbole de réussite, il peut en venir à affirmer sa puissance et à se couper du monde des non riches. Ce critère est donc également à prendre en compte dans l'évolution des comportements.

La richesse peut-elle aussi mener à des comportements plus positifs ?

La richesse peut aussi changer en positif les comportements d'un individu qui devenu riche considère cette chance comme le moyen d'être davantage attentif aux autres, à leur besoin. l'argent permet de pratiquer un comportement de générosité que la personne ne pouvait auparavant se permettre. à cela s'ajoute un sentiment de sécurité qui apaise et amène à adopter des comportement dus à cette rassurance, cet apaisement. moins de stress plus d'attention à la vie au quotidien. la recherche de la richesse, symbole de réussite mais aussi de partage est beaucoup plus positive.