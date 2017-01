Inceste, pédophilie: oui mais, quid des solutions ?

La fabrique des pervers

de Sophie Chauveau Ed. Gallimard

L’AUTEUR

Comédienne, militante de gauche, féministe et femme de lettres, Sophie Chauveau est auteur de romans mais aussi d’essais et de biographies dans les domaines des arts et de la philosophie.

THEME

Il s’agit d’un essai autobiographique. L’auteur, victime d’inceste dans son enfance, rencontre une cousine qui a vécu une expérience similaire. En quête de l’origine de leur drame, elles fouillent le passé familial et découvrent un monde dont l’art de vivre tourne autour de l’inceste. A l’intérieur de la famille, les comportements exhibitionnistes et pédophiles se transmettent de génération en génération. Puis elle raconte son vécu personnel, son enfance entre un père incestueux et une mère abandonnique.

Enfin elle décrit sa souffrance, sa culpabilisation et ses tentatives pour les dépasser.

POINTS FORTS

1) Il aura fallu trente ans d’écriture à Sophie Chauveau avant de se lancer dans ce réquisitoire contre sa famille et dans cette immense confession publique. C’est dire l’importance personnelle de cette démarche. Je suppose qu’elle en tire un bénéfice psychologique personnel considérable.

2) Le prologue, « Naissance d’une dynastie », est un régal : il raconte l’aventure des arrière-grands-pères épiciers qui font fortune pendant la famine et les horreurs de la Commune, à Paris, en capturant les animaux du jardin des Plantes pour les transformer en pâtés et saucisses diverses et les vendre à prix d’or. C’est un formidable morceau d’anthologie.

3) Au terme du livre, elle incite les familles à s’exprimer et transmets un message d’espoir;

POINTS FAIBLES

1) La seconde partie du livre relate les méfaits incestueux des nombreux descendants des épiciers sur quatre générations - des gens cultivés et bien situés dans l’échelle sociale. Malgré quelques cas approfondis (Yvonne, les Philippe), on se perd dans un labyrinthe de personnages, riches et beaux, mais tous plus horribles les uns que les autres - même les femmes ! J’ai dû tracer moi-même un arbre généalogique pour tenter de m’y repérer.

2) D’un livre intitulé « La Fabrique des pervers », j’attendais une réflexion sur la perversion, ses causes, ses remèdes. En dehors de la reproduction du comportement parental, rien : je n’ai rien trouvé sur le fonctionnement psychologique, rien sur le ressenti du pervers. Tout le livre est centré sur le rejet de sa famille par l’auteur – rejet qui se conçoit aisément.

3) La troisième partie du livre est centrée sur l’enfance de l’auteur et sa relation avec ses parents - un père incestueux (mais non violeur) et une mère qui ne l’en protégeait pas – et sur les souffrances psychologiques engendrées par cet amour malsain, notamment un atroce sentiment de culpabilité.