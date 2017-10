Inbox zero : ces applications et stratégies sur lesquelles s’appuyer pour ne pas se laisser déborder par des montagnes d’E-mails non lus

Atlantico : La méthode du Inbox Zero consiste à effacer ses mails de façon cohérente afin de pouvoir organiser leur traitement. Quelles sont les clés de cette méthode ? En quoi peut-elle permettre à un utilisateur de gagner en efficacité dans la gestion de ses mails ?

Thierry Vanoffe et David Lesage : Inbox by Gmail est à ma connaissance l’application qui répond le mieux à la mise en pratique du “Zero Inbox”, c’est à dire la pratique consistant à effacer complètement sa boîte de réception de courrier électronique sur une base cohérente.

Une seule clef à retenir :

“Quand on ouvre un email il faut absolument prendre une décision !

:”

Répondre et archiver

Remettre à plus tard

Archiver

Supprimer

L'auteur de cette méthode, explique que pour fonctionner, l'utilisateur doit se munir de quatre applications de productivité ;

un calendrier numérique (digital calendar)

un gestionnaire de tâches (task manager)

une autre application pour lire plus tard (Read later app)

une application de référence (Reference app).

Pour chacun de ces items, quelles sont les meilleures applications à posséder et comment fonctionnent-elles ?

Nous allons voir qu’Inbox by Gmail suffit et que la nouvelle mouture de Gmail qui sortira en fin d’année 2017 se rapprochera encore plus d’Inbox. Cependant, tout le monde n’est pas encore fan d’Inbox By Gmail et à ce moment là, là combinaison de ses 4 applications pourra faire le job :

Google Agenda pour remettre à plus tard (depuis Gmail, il est possible d’envoyer un email dans le calendrier en passant par le gestionnaire de tâche, cela créé donc un email connexe depuis la tâche de Google Calendar. Très pratique pour éviter les copiers coller.

Todoist est pour moi un excellent gestionnaire de tâche car depuis Gmail avec une extension, il permet d’envoyer le mail en tâche. Beaucoup plus puissant que Keep car Todoist permet de créer des filtres (par exemple, indique moi les tâches/mails que je dois traiter aujourd’hui en télétravail, ou sors moi les emails dont l’échéance est dépassée. La version Premium permet même de faire de la délégation de tâche. Pratique pour un manager, il est prévenu quand la mission est réalisée.

Evernote ou Keep sont deux applications pour stocker les infos, l’excellent moteur de recherche et le mode offline en font deux outils intelligents pour créer sa bibliothèque de documentation.

Pocket est une excellente application pour lire les mails ou pages web plus tard. Le connecteur IFTTT ou Zapier permet de faire le job.

Dans quelle mesure est-ce que cette technique est fiable ? Doit-on s'y fier assurément ?

Il n’est peut être pas indispensable d’utiliser 4 applications avec les versions premium payante, l’utilisation de Gmail+Keep+agenda permet de faire le job gratuitement.

Nous passons tous beaucoup de temps devant nos boîte mail.

Nous allons voir ensemble comment optimiser ce temps grâce à des applications spécifique et des astuces.