Immobilier : ce qui se passe quand les grandes villes atteignent des niveaux de prix qui les interdisent aux plus modestes

Atlantico : Alors qu'une personne disposant d'un revenu équivalent à celui du SMIC se trouve en capacité d'acheter un logement de 10 m2 à Paris, soit la même surface qu'il y a 7 ans, le pouvoir d'achat immobilier s'est accru pour des résidents d'autres villes comme Grenoble, Rouen ou Marseille. Derrière ces écarts, quelles sont les conséquences de voir des métropoles comme Paris devenir pratiquement "invivables" pour la plus grande partie de la population ?

Cynthia Ghorra-Gobin : Il y a toujours eu des écarts entre Paris et les autres villes, y compris ​ ​ les villes métropoles. Cela vient du fait que Paris est la capitale nationale et concentre (polarise) un haut potentiel économique et culturel. ​​ C’est une ville monde c’est-à-dire globale et mondiale qui, par conséquent, attire des capitaux étrangers. Le nombre de résidences secondaires y est élevé. Et il me semble que la mairie de Paris a prévu une hausse de la taxe foncière pour les non-résidents.

​​Cette attractivité de Paris à l’échelle mondiale explique la gentrification observée non seulement dans les quartiers centraux mais aussi dans la première couronne de banlieues. Les jeunes ménages s’y installent parce qu’ils n’ont pas accès à la ville de Paris. Les prix ne font qu’augmenter en banlieue et ce processus contraint la population locale à se déplacer.

Il me paraît difficile d’envisager des comparaisons de « pouvoir immobilier » sur la base de moyennes de prix de l’immobilier. Comme chacun le sait le prix d’un logement au sein d’une ville ou d’une métropole peut ​ ​ varier en fonction de l’accès aux transports urbains, aux services urbains aux lieux de travail…etc.Certes les prix de l’immobilier stagnent à Marseille mais cela ne devrait pas empêcher d’autres métropoles de suivre leur propre trajectoire.

Aussi permettre l’accès des personnes aux revenus modestes exige une intervention politique en faveur du logement social, au niveau national, au niveau de la métropole (PLU intercommunal) ou de la commune. Cet objectif s'impose parce que de récentes études ont souligné que des emplois (publics et privés) non-qualifiés ne trouvent pas de candidats faute d'un logement permettant l'accès raisonnable à cet emploi. Aux Etats-Unis les chercheurs parlent de "spatial mismatch" pour évoquer le non-accès des personnes non-motorisées et habitant les quartiers populaires centraux aux emplois localisés dans les territoires suburbains. Ils suggèrent alors d'imaginer des politiques en faveur du logement social dans les communes suburbaines (habitées par les ménages aisés) ainsi que des programmes en faveur du transport public prenant en compte la nouvelle répartition spatiale des emplois.

Au début des années 2000, le géographe Richard Florida décrivait l'émergence de la "classe créative" (qui a pu être qualifiée de "bobos" en France) comme l'avenir des métropoles. En 2017, le même Richard Florida a pu formuler un méa-culpa en appelant à traiter de façon urgente les questions de la gentrification, rendre abordable les centre-villes, de ségrégation et d'inégalités au sein de ces métropoles. Quels sont les enjeux de cette prise en compte, et quels sont les remèdes efficaces à une telle situation ?

​​Le géographe Florida a inventé la notion de « classes créatives » pour expliquer la vitalité économique, sociale et culturelle de certaines villes et métropoles dans un contexte marqué par l’émergence de l’ « économie de la connaissance ». Certaines grandes villes et métropoles attireraient des individus hautement qualifiés dans des domaines aussi variés que les activités artistiques, financières, intellectuelles, médiatiques, juridiques…et de ce fait s’inscriraient dans la knowledgeeconomy.