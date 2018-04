Immobilier : pourquoi la hausse des prix ne sera jamais enrayée si les durées de crédits proposées continuent à augmenter

Michel Ruimy : En fait, ce n’est pas aussi simple. En effet, les banques ont répondu à la crise financière de 2007 et aux évolutions réglementaires qui l’ont suivie par des transformations profondes de leurs modèles économiques. Elles ont notamment modifié la composition de leurs bilans pour des actifs moins risqués, plus liquides et de nombreux établissements ont replacé la banque de détail au centre de leur réorientation stratégique. La réglementation Bâle 3 leur imposant un rééquilibrage de leur ratio dépôts / crédits, les banques ont besoin qu’un volume de dépôts plus important leur soit confié pour pouvoir continuer à jouer leur rôle de prêteur.

C’est pourquoi elles essaient de développer une relation, longue dans le temps, avec leur clientèle au travers du crédit immobilier, souvent opération unique de la vie d’un ménage, dont la maturité moyenne, en théorie, évolue autour de 18 ans en France contre 30 ans pour Espagne et les Pays-Bas et 31-35 ans pour l’Irlande. Ainsi, si le client n’a pas de problème de solvabilité, la banque peut compter sur la régularité des dépôts. Le client est devenu une cible très recherchée et le prêt immobilier, un produit d’appel.

En allongeant la maturité des crédits, les banques ont répondu, en tenant compte de la capacité d’endettement de leurs clients, à une nécessité économique (hausse du prix de l’immobilier) mais aussi, dans une certaine mesure, à la réglementation en cours (accroissement futur des dépôts). Face à la hausse prévisible, à court terme, des taux, on ne peut pas exclure qu’il y aura une extension de la maturité effective des prêts.

Or, alors que la Banque centrale européenne ramenait le coût de financement des banques à un niveau plancher pour doper l’économie, les particuliers ont été très nombreux à frapper à la porte de leur banque ou à celle d’une agence de la concurrence pour tenter de faire des économies sur leur prêt immobilier (remboursement ou renégociation de leurs conditions de financement). Si bien que la maturité moyenne effective des prêts s’est réduite. Les demandes de réaménagement représenteraient, aujourd’hui, près d’un tiers de l’encours des prêts immobiliers des banques hexagonales. Sachant que les prêts immobiliers représentent, en France, autour de 80% de l’encours des crédits aux particuliers, cette situation est ainsi susceptible d’avoir un impact de long terme sur la profitabilité des portefeuilles de prêts immobiliers.

En définitive, si limiter l’allongement des crédits à l’habitat peut sembler une bonne chose en réduisant les tensions sur le prix de l’immobilier par une baisse de la demande, cette mesure d’une part, exclurait une partie de la population souhaitant accéder à la propriété qui ne pourrait pas supporter un endettement plus élevé sur une durée plus courte et d’autre part, risquerait de mettre en difficulté un acteur essentiel du financement de l’économie : les banques car le faible niveau des taux d’intérêt, la concurrence dans les produits d’assurance et les investissements dans le digital pèsent déjà sur leur rentabilité. Demain, l’écart va donc se creuser entre les banques dépendant fortement de revenus de taux (le crédit) et celles qui se mettent en position de percevoir des commissions (conseil, financements structurés...).