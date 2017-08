L’immobilier aux USA, facteur de ségrégation

A Paris les prix reprennent le chemin de la hausse. Toujours autant de chômage ou presque, quasi aucune croissance, des perspectives au mieux, obscures ou incertaines, pas d’augmentation des salaires ni du pouvoir d’achat. En clair, une bulle.

Aux USA, sur toutes les métropoles les prix battent la chamade. Un peu plus d’emplois, un peu plus de croissance, mais globalement une population Américaine qui ne s’enrichit pas. En clair, une bulle. Ici à Miami, les tours, comme à New York, poussent comme des fleurs au printemps, avec des prix qui ont doublés (voire plus) entre 2009 et aujourd’hui. Sans aucune connexion avec les moyens des populations locales, dont le niveau de vie n’a pas bougé d’un iota. Les bulles, font la course à la hauteur en oubliant que plus on monte haut, plus cela explose fort.

Les conséquences sont en partie les mêmes, mais pas pour tous.

En France on a choisi. Le propriétaire est un voleur, un profiteur, un exploiteur. Il doit donc être puni, ce qui est la moindre des choses quand on cumule autant de défauts. Le locataire a pris le pouvoir et il en subit les conséquences pour accéder au logement, et en profite pour se maintenir gratuitement quand il arrête de payer. Un locataire peut aisément rester 18 mois à Paris sans payer de loyer, sans ce que n’émeuve qui que ce soit en France. Ni les Juges, ni la Justice ou la police. C’est normal. Idem pour le bail commercial. C’est le locataire qui revend son droit au bail, quand sur les meilleurs emplacements, 90% de cette valeur provient du passage, qui ne lui appartient en rien, mais appartient plutôt au propriétaire qui a parié, souvent chèrement sur l’emplacement. Nos locataires sont trop protégés du propriétaire, mais surtaxés par l’Etat qui monnaye cette protection en lui faisant payer une taxe foncière de plus en plus élevée. Nos locataires commerciaux bénéficient et vendent une valeur qui ne leur appartient pas et pour laquelle ils n’ont pas investit, mais profitent d’une pérennité qui reste essentielle pour la diversité souhaitable du commerce.

D’un côté, plus personne ne veut louer à qui que ce soit, à moins d’avoir un loyer élevé et des garanties que les plus faibles ne peuvent fournir. Ce qui favorise une véritable discrimination de l’accès au logement. Cela signifie donc, que, comme pour la plupart des législations françaises censées être protectrices, la Loi se retourne en fait contre ceux qu’elle est censée protéger. L’obsession anti-propriétaire est donc lamentable et inutile, mais on préfère se retourner contre AIRBNB, coupable bien utile, pour expliquer la crise du logement Parisien. Le cynisme n’est pas la moindre qualité du politique ! Pour redonner de la mixité aux quartiers et une fluidité au marché, et tout simplement un équilibre et la justice à l’économie immobilière, il faut à la fois limiter l’augmentation des loyers, qui doit suivre l’évolution du coût de la vie. Et en même temps, ne donner aucun droit à rester à un locataire qui ne paie pas, supprimer la trêve hivernale et donner un droit à expulsion assisté par la force publique après 3 mois de loyers impayés. Ainsi les propriétaires pourront, comme aux USA, être moins regardant sur les garanties, laisser accéder chacun à ses risques et périls à tout type de bien, tout en s’assurant que le loyer ne flambe pas. Si les loyers ne flambent pas, les prix d’acquisitions ne prendront pas feu, et nous n’aurons plus besoin des politiques, comme pompiers des incendies immobiliers. Comme me le rappelait un ami, qui dirige des agences Sotheby’s, toute montée forte et déconnectée du marché, trop rapide et brutale, finit dans le sang et les larmes.