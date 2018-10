A son image, de Jérôme Ferrari : la photographie, au cœur trouble de nos vies

Décryptage

WikiAgri Remaniement : pourquoi le nom du successeur de Stéphane Travert à l'agriculture n'a aucune importance Depuis le départ de Gérard Collomb de l'Intérieur, les rumeurs vont bon train quant à un remaniement gouvernemental. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert est donné sortant dans bien des analyses, apparemment au profit du député Modem Marc Fesneau.

Bras de fer diplomatique Disparition de Jamal Khashoggi : le moment de se fâcher avec l’Arabie Saoudite est-il venu pour Washington et les Européens ? Mardi 2 octobre, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, exilé aux Etats-Unis depuis 2017 par crainte des effets de ses désaccords avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, entre au consulat saoudien à Istanbul, pour n'en jamais ressortir. Disparu depuis lors, des sources anonymes de la police turques affirment qu'un commando saoudien l'aurait assassiné sur place.

Bonnes Feuilles Espaces communs ou espaces publics : mais à qui appartient Notre-Dame-des-Landes ? « France périphérique », « centres-villes en déshérence », « déserts médicaux »… Ces expressions font florès, témoignant d’un fait nouveau : la géographie s’est invitée dans le débat public et renouvelle le questionnement, central en démocratie, sur la justice. Jacques Lévy, Jean-Nicolas Fauchillet et Ana Povoas ont tenté de voir comment la justice pouvait être perçue et s'exprimer dans les territoires, dans leur livre "Théorie de la justice spatiale", chez Odile Jacob. Extrait 2/2

Etiquette politique Pourquoi Emmanuel Macron n’est pas centriste Emmanuel Macron a tenté d’ériger le « en même temps » en la pierre angulaire de sa politique. Et c’est à tort que beaucoup de commentateurs et d’analystes, entraînant avec eux nombre de nos concitoyens, en ont déduit qu’il était centriste.

Rapport édifiant Laxisme de la justice : l’étude du Conseil de l’Europe qui permet de comprendre à quel point le ressenti des Français repose sur des faits "Combien de fois, lors d'interventions et de conférences, me suis-je fait interpeller au sujet du laxisme de la Justice ! Et répondant le plus sincèrement du monde, j'avais plutôt tendance à souligner qu'en matière pénale le procès de faiblesse fait aux magistrats était injuste tant on pouvait trouver des preuves du contraire, pas seulement dans les prisons et les cours d'assises".

Réformes Emplois-francs : vers un échec du dispositif imaginé par Muriel Pénicaud Ils devaient être une réponse efficace contre le chômage et la discrimination à l’embauche. Et pourtant, d’après les premiers résultats, les emplois francs peineraient à rencontrer leur succès et à atteindre leurs objectifs.

Arménie Sommet de la francophonie à Erevan : le dilemme perdant-perdant pour Emmanuel Macron Il se dit que quand la roue de la fortune tourne, tout ce qu’entreprend un homme tourne à son désavantage. Il semble que ce soit depuis cet été le cas du président Macron.