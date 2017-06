Illettrisme : 8 points pour comprendre le lourd défi auquel fait face la France

L'incapacité à déchiffrer les éléments d'un texte, même simple, est un défi individuel autant qu'un gâchis collectif qui est, au total, un incinérateur de productivité.

Pour l'homme ou la femme qui ne sait pas lire, il faut savoir se raccrocher à des pictogrammes, à des codes couleurs ou à des photos des aliments qui décrivent le contenu d'une boîte de petits pois ou d'un paquet de pâtes.

1) L'incertitude sur les chiffres de l'illettrisme.

L'illettrisme est un fléau social qui ne se laisse pas appréhender aisément et qui fait peser une incertitude sur sa quantification. En se rapportant à une récente étude de l'INSEE, il ressort que 7% de la population française âgée de 18 à 65 ans ( et ayant été scolarisée en France ) est hélas illettrée. Plus de 3,1 millions de personnes sont par conséquent dans cette délicate situation. Evidemment comme toute forme d'exclusion sociale, ce phénomène est protéiforme. Ainsi, 53% des illettrés sont âgés de plus de 45 ans tandis que ce handicap professionnel concerne un peu plus de 10% des demandeurs d'emploi.

En 2004, 9% de la population était touchée, la France pourrait se contenter de ce léger mieux ( passage de 9 à 7% ) mais est-ce suffisant ? La réponse est d'autant plus négative que bien des incertitudes demeurent sur l'exhaustivité du recensement des illettrés qui, par définition, tentent de le masquer : à leur employeur, à la médecine du travail, à leurs proches. Convenons donc que le chiffre de 3 millions de personnes est un socle minimum qui ne nous garantit pas la présence possible de mauvaises surprises.

2) La question insolite du bornage : 18 à 65 ans.

Franchement, nous restons surpris à l'idée que le décompte soit ainsi tenu par un bornage qui n'a que peu de véritable pertinence. Il faut détecter – pour mieux tenter de l'endiguer – l'illettrisme avant 18 ans. De même, en respectant la traditionnelle césure entre troisième et quatrième âges, pourquoi devrions-nous accepter de vivre dans un pays où un homme de 70 ans est condamné à ne pas savoir lire son billet de train qu'il se nomme inOui au lieu de TGV. Très posément, nous estimons qu'un bornage 13 à 70 ans donnerait un reflet plus précis de ce gâchis social sans pour autant alourdir la machinerie statistique.

3) Le plafond de verre à front renversé :

L'expression du plafond de verre vient de la grande difficulté des femmes à accéder à des postes de hiérarchie élevée. De surcroît, à revenus équivalents à celui des hommes. Or, dans le cas de l'illettrisme, nous sommes face à un phénomène qui s'exprime à front renversé : ce sont 39% des illettrés qui sont des femmes et donc 61% qui sont des hommes. Peu d'études convergentes donnent une explication à cette situation : il n'y a pas de consensus explicatif.

4) Une grande cause nationale 2013 sans portée réelle :

Force est de constater que la grande cause aura vu de l'argent investi ou seulement dépensé mais n'aura pas déclenché de déclic salvateur. Des associations méritantes et sérieuses ont fédéré certaines actions, de grands groupes de renom ont réalisé des actions ponctuelles mais au total la grande cause n'a que peu mobilisé l'opinion. Pour caricaturer, les pièces jaunes sont connues là où cette opération d'Etat est restée sous les écrans radars de l'intérêt de la grande opinion. Il y a eu dissipation d'énergie et c'est regrettable.