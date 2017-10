L’Ile de France, l’Ouest… et les perdus de la croissance : bienvenue dans la France des inégalités régionales massives

En observant les croissances régionales internes au pays entre 2007 et 2014, il apparaît que la fracture post- crise entre l'Ile de France (17,31%) et des régions comme la Bourgogne-Franche-Comté (-0.03%), le Grand Est (1.19%) ou le Centre Val de Loire (1.73%) semble s'être creusé cours de ces années. Dans quelle mesure ce phénomène a t il été exacerbé par la crise ? Quels en sont les résultats sur le terrain ? Assiste t on à l'émergence de deux "France" ?

Laurent Chalard : Comme l’a montré l’économiste Laurent Davezies, la crise de 2008 a conduit à des modifications du dynamisme économique des territoires français, avec un renforcement de la croissance des grandes métropoles, dont Paris, alors que les autres territoires, en particulier ceux de tradition industrielle n’arrivent pas à redémarrer. Il n’apparaît donc guère surprenant de voir que la région qui abrite la plus grande métropole du pays, l’Ile de France, ait connu une progression de son PIB entre 2007 et 2014 sensiblement plus importante que les autres, Corse exceptée (la croissance de l’île est essentiellement le produit de l’économie résidentielle et la fiabilité des données n’est pas très bonne), et de voir que les deux régions affichant les plus mauvaises performances, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté sont des régions de tradition industrielle sans grande métropole permettant de dynamiser l’ensemble de leur tissu économique.

Par exemple, l’aire d’influence de la métropole de Strasbourg, la plus importante du Grand Est ne dépasse guère le périmètre de l’ancienne région Alsace, Strasbourg étant trop petite pour irradier plus loin.

Sur le terrain, ces différences de croissance signifient que les décalages de niveau de production de richesse entre régions se sont accentués ces dernières années, puisque la riche Ile de France s’enrichit plus vite que le reste du territoire hexagonal, alors que la relativement pauvre Bourgogne-Franche-Comté stagne. Pour la politique d’aménagement du territoire, dont l’objectif est de réduire les différences de PIB entre les régions, c’est une mauvaise nouvelle.

Il est incontestable que nous assistons à l’émergence de plusieurs « France », sachant que, suivant les grilles de lecture utilisées, leur nombre et leur délimitation peuvent varier. Une première grille de lecture, la plus connue, est celle du géographe Christophe Guilluy, qui oppose les grandes métropoles mondialisées à l’ensemble du reste du territoire français. Une autre grille, celle de l’économiste Laurent Davezies ajoute une troisième France, celle de l’économie résidentielle, correspondant à des territoires éloignés des grandes métropoles dont les performances économiques sont honorables (littoraux et leurs arrière-pays, régions de stations de sports d’hiver). Une troisième grille, géographique, repose sur le basculement de l’emploi à l’ouest d’une ligne Le Havre-Marseille. Ces différentes grilles de lecture ne sont pas contradictoires, mais se complètent les unes les autres, car les dynamiques territoriales sont plurifactorielles.