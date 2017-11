IFI, Ordonnances Travail, taxe d'habitation... : Emmanuel Macron se méfie-t-il suffisamment du pouvoir de nuisance de Laurent Fabius et du Conseil constitutionnel ?

Chacun connaît la rigueur juridique du président Fabius et chacun peut mesurer que la composition du Conseil constitutionnel compte peu de personnalités versées dans l'idolâtrie frénétique du Chef de l'Etat. Pour ne pas dire plus.

La loi d'habilitation a donc été votée début juillet et la loi de ratification ne devrait être votée que fin novembre.

L'expérience cuisante de la taxe Hollande sur les dividendes ( retoquée à Paris et à la CJCE ) qui laisse une ardoise ( de plus ! ) de 10 milliards est là pour rappeler l'importance de l'Autorité judiciaire pour reprendre le terme générique de la Constitution.

Les Sages sont habituellement très attentifs au fait que la loi d'habilitation ait bien pris le soin de préciser les " finalités des mesures " susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance.

Autrement dit, il ne faut pas que le texte des ordonnances présenté par le Premier ministre excède les finalités définies par la loi d'habilitation. Concernant la réforme du code du Travail, cette étape semble avoir été franchie avec succès.

Parallèlement, si les ordonnances entrent effectivement en vigueur dès leur publication au Journal officiel – on se souvient du caractère solennel et médiatique de leur signature par le président de la République -, elles demeurent des actes administratifs tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par une loi.

Selon l'expression retenue par le Conseil constitutionnel, les ordonnances sont " des actes de forme réglementaire " et le demeurent " tant que la ratification législative n'est pas intervenue " et à la condition qu'elles aient " fait l'objet du dépôt du projet de loi de ratification prévu par l'article 38 de la Constitution ".

Si on imagine mal le gouvernement Philippe laissé passer la date butoir fixée par la loi d'habilitation ( ce qui entraînerait la caducité des ordonnances ), il n'en demeure pas moins que toute ordonnance non encore ratifiée peut faire l'objet d'un contentieux administratif : soit directement, soit par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. Autant de possibilités ouvertes pour des forces contestataires de toute sorte : à commencer par la CGT qui a d'ores et déjà saisi le Conseil d'Etat.