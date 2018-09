Idlib : les Russes à la manoeuvre sur le terrain… et sur Internet

Atlantico : L’assaut final sur Idlib se prépare. Depuis plusieurs semaines raids aériens et tirs d'artilleries s'y enchaînent à un rythme accéléré. Mais au-delà du terrain, les Russes, alliés du régime de Damas, mènent un autre assaut, plus discret, sur Internet. Depuis plusieurs semaines, les officiels de Moscou enchaînent les déclarations, largement reprise par leurs organes de "presse" en France. Ainsi, Sputnik, rapporte les paroles de "sources dans le gouvernorat d'Idlib" qui assurent qu'un "qu'un camion frigorifique avait amené d'étranges bouteilles de gaz".

Un étrange convoi mené par "des étrangers parlant français et anglais" qui ferait craindre une attaque chimique orchestrée par les occidentaux sur place. Quel pourrait être l'intérêt des Russes dans la propagation de ces rumeurs avant un assaut qui, de toute façon, semble inévitable ?

Cyrille Bret : Le 29 août dernier, lors d’une conférence de presse avec son homologue saoudien, Sergueï Lavrov a indiqué qu’il redoutait l’organisation d’une fausse attaque chimique dans la région d’Idlib et a pointé ses responsables potentiels : le front Al-Nosra qui avait adhéré à Al-Qaida et, plus largement le Hayat Tahrir al-Cham qui constitue une alliance de plusieurs mouvements terroristes opposés au régime syrien. Quelle est la manœuvre redoutée par le chef de la diplomatie russe ? Que des armes chimiques soient acquises par ces mouvements, transportées dans la zone d’Idlib puis utilisées par les terroristes contre les populations civiles qu’ils côtoient et ensuite attribuées au régime syrien. En un mot, il s’agit de prévenir les accusations occidentales de crime de guerre contre le régime syrien. On le voit, la campagne contre l’enclave d’Idlib, qui jouxte la Turquie (au nord), Alep (à l’est), Lattaquié (à l’ouest) est en préparation. Il est possible qu’elle soit déclenchée par le régime syrien et ses alliés iraniens et russes après la réunion prévue le 7 septembre.

Igor Delanoë : Il s’agit de décrédibiliser d’avance une hypothétique riposte limitée euro-atlantique à l’opération sur Idlib, riposte qui serait menée en réponse à une toute aussi hypothétique « attaque chimique » de la part de Damas. On a assisté aux mêmes types de déclarations dans les semaines qui ont précédé la reprise de la Ghouta orientale ; les Russes ont à plusieurs reprises prévenu qu’une « provocation au chimique » se tramait. Après les frappes menées par les Britanniques, les Français et les Américains en avril dernier, il s’agit en outre pour Moscou de pointer du doigt l’inefficacité de leur approche punitive sélective. Autrement dit, si le régime syrien recourait à l’arme chimique à Idlib, cela signifierait que les frappes anglo-franco-américaines du printemps n’ont pas servi à grand-chose, et qu’il faudrait donc, toujours dans cette logique punitive, qu’ils mènent des frappes encore plus grandes. Ceci augmenterait alors le risque de collision avec les Russes sur le terrain, ce dont personne ne veut.