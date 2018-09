Idlib : Poutine et Erdogan tentent de gagner du temps (et Poutine du terrain)

A l'issue de la rencontre, Vladimir Poutine a expliqué en conférence de presse avec son homologue qu'ils travaillaient ensemble au "maintien du régime de cessez-le-feu" et a assuré avoir "trouvé une solution qui peut convenir aux deux pays" qui consistera en la mise en place d'une nouvelle "zone démilitarisée" à Idlib de "15-20km de large" d'ici au 15 octobre. Concrètement est-ce que cet accord pourrait se traduire irrémédiablement par la perte de contrôle de la Turquie sur cette partie du territoire syrien ?

Nicolas Tenzer : Le pire scénario pour la Turquie serait un contrôle total de la part de la Russie, de l'Iran et d'Assad de la région d'Idlib. Une domination totale de la Syrie par ces puissances représenterait un double danger. D’une part, une absence de contrôle de la part d’Ankara irait à l’encontre de ce qu’elle perçoit comme une condition pour sa sécurité, avec évidemment son inquiétude vis-à-vis de la rébellion kurde. D'autre part, la présence accrue sur le plus long terme de l'Iran en Syrie sanctionnerait une sorte de « défaite » par rapport à son plus vieux rival.

Ankara a probablement sous-estimé ce qu'elle pouvait attendre de l'accord conclu avec la Russie et l'Iran en mai 2017 sur le dos des rebelles syriens. Erdogan a voulu jouer au plus fort. Il pensait pouvoir se mettre Poutine et Rohani dans la poche sans en mesurer les conséquences à moyen terme. C'était une bévue stratégique et Ankara avait semblé se rendre compte qu'il n'y a rien à attendre des promesses qu'avait pu faire Poutine, peut-être pas pendant très longtemps toutefois. D’autres que lui, notamment Netanyahou, ont d’ailleurs commis la même bévue dans son accord avec Moscou. Erdogan n'a rien à gagner dans cette situation, sans parler de la perte de crédibilité d'Ankara sur la scène internationale en raison de cette politique erratique – sans parler bien sûr des violations graves des droits de l’homme en Turquie et des crimes commis contre les Kurdes.

L’accord de mai 2017 fut donc une triple défaite pour Ankara. Erdogan avait essayé de rattraper le coup en tentant un moment de se faire passer pour un parangon de vertu en invoquant d’abord les perspectives d’une catastrophe humanitaire à Idlib dans son entretien avec le Wall Street Journal. Sa position ferme fut aussi aidée par la position plus dure de Washington. On peut craindre que l’accord précipité, et à mon sens sans grand avenir même s’il évite le pire dans l’immédiat, apporte un démenti à cette assertion, à moins – seule explication moins pessimiste – qu’Erdogan ait cherché à gagner du temps. D’une certaine manière on pourrait interpréter l’accord de Sotchi comme un recul tactique de Moscou et un premier obstacle mis à la folie meurtrière d’Assad dans sa reconquête du pays, mais aussi une forme de reculade d’Ankara dans son contrôle de la région. Mais on a surtout du mal à voir comment faire, de manière pratique, pour trier le bon grain de l'ivraie à Idlib. Essayer de faire une distinction entre les civils et les djihadistes, notamment de Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), qui a d’ailleurs officiellement rompu avec Al-Qaida, me paraît largement illusoire. Je ne vois pas quel plan concret on pourrait imaginer pour concourir à cet objectif. On imagine mal les groupes islamistes se retirer des zones qu’elles contrôlent en trois endroits principaux et la population civile considérer avec optimisme un tel accord. On sait ce que, dans la langue de Poutine et d’Assad, signifient les zones démilitarisées, d’autant que l’accord prévoit quand même des patrouilles par les forces russes et turques dans la zone définie par l’accord, au demeurant d’une profondeur limitée. On ne voit pas comment cet accord, malgré les patrouilles prévues des troupes turques, garantirait à moyen terme cette population contre le massacre programmé par le régime syrien et ses alliés.