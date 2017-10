L’identité, ce cache-sexe idéologique qui masque opportunément LA véritable question piège pour LR

Atlantico : Laurent Wauquiez lançait sa campagne pour la présidence des LR, ce 25 octobre à Mandelieu, notamment au travers d'un discours qui a pu être qualifié "d'identitaire". Cependant, cette thématique identitaire n'est elle pas un voile qui tend à masquer la difficulté des LR à trancher réellement​ la question économique ? En quoi le flou entourant ​cette question économique​, laissant supposer que la droite serait naturellement libérale (ce qui n'est pas aussi évident) ​permet-il à Laurent Wauquiez de ne pas avoir à trancher entre une droite libérale ou non libérale ?

Maxime Tandonnet : Cette question du libéralisme économique est en effet au centre du malaise chez les Républicains. La posture a en effet été largement préemptée par le président Macron et son mouvement LREM à travers l’opération des « ordonnances ». D’où l’embarras des Républicains sur cette question. Le libéralisme économique n’est pas forcément populaire en France. Alors que faire ? Les mesures prises par le pouvoir, même si elles vont dans le bon sens pour les entreprises, n’ont en vérité rien de révolutionnaire : elles ne touchent pas aux 35 heures, ni aux seuils, ni au contrat de travail, ni au retraites, ni même aux charges des entreprises. Cependant, elles passent pour ultralibérales dans l’opinion. L’opposition de droite se trouve donc piégée : elle ne veut pas les approuver et donner ainsi un quitus au gouvernement. Elle ne peut pas non plus proposer des réformes plus ambitieuses, par exemple sur les 35 heures, car alors elle apparaitrait comme étant dans une logique de fuite en avant ultralibérale et se condamnerait à un rejet par l’opinion. Dès lors, le choix qui est fait est de parler d’autre chose, en effet des questions de société, l’immigration, l’identité, l’Europe, la sécurité.

Chloé Morin : A priori, le flou entretenu par Laurent Wauquiez sur sa ligne économique peut s’expliquer par des raisons conjoncturelles. Il tient d’abord à ce que, pour beaucoup d’électeurs républicains, la ligne économique « traditionnelle » de la droite est exactement celle que suit le gouvernement. Rappelons que l’exécutif a effectué une spectaculaire remontée dans l’électorat de droite depuis le mois d’août, car ce dernier se reconnait dans certaines des réformes lancées - notamment la réforme du marché du travail, la réforme de l’ISF, ou encore la priorité donnée à la baisse des dépenses publiques. Ce parti dont le candidat aux dernières présidentielles avait fait de sa radicalité économique un des principaux marqueurs de la politique qu’il entendait conduire, se trouve privé d’un de ses principaux thèmes de campagne de ces dernières années: la dénonciation d’une gauche crispée sur ses acquis, incapable de mener « les réformes courageuses » indispensables à la survie du pays. Les contorsions des ténors LR dans le débat budgétaire montrent que Wauquiez a probablement raison d’éviter la question à court terme: entre le jusqu’au-boutisme sur la réforme de l’ISF, et la contestation de la baisse des APL ou des emplois aidés, on voit bien que la droite peine à trouver un positionnement cohérent.