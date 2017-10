Une idée formidable du ministère du Travail pour lutter contre les inégalités femmes-hommes : le point médian !

Citoyennes ministres,

Grâce vous soit rendue d'avoir fait avancer la cause féminine en France. Soyez félicitées pour votre beau et noble combat visant à mettre fin à l'odieuse oppression subie par les femmes françaises. Saluons aussi le courage dont vous avez fait preuve en vous dressant contre la domination des mâles.

J'ai sous les yeux un guide publié conjointement par le ministère du Travail – Muriel Pénicaud – et le secrétariat d'Etat à l'égalité femmes-hommes – Marlène Schiappa -.

Il donne de précieux conseils pour faire table rase des discriminations dont les femmes sont victimes. L'alpha et l'oméga de cette nouvelle façon de s'exprimer c'est le point médian. Pour ceux (peu nombreux je l'espère) qui confondraient ce point avec un point de tricot, voici un exemple.

Un exemple qui vient de haut car le point médian est au pouvoir. LREM qui nous gouverne vient en effet de changer son logo pour La REM. Et on peut lire en dessous : "les députés. e.s En Marche". C'est clair comme ça ? La langue française connaissait le point, le point-virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation. A cette riche panoplie il faut désormais ajouter le point connerie…

Le guide concocté par les deux êtres humains citées plus haut (je me refuse à employer le mot femmes vulgairement sexué) contient d'autres avancées significatives. Au lieu de "madame" –mademoiselle trop discriminant a déjà été supprimé - ou "monsieur" il propose les vocables "citoyen" et citoyenne". Il proscrit l'usage de l'expression "Droits de l'Homme" pour la remplacer par "Droits Humains".

Ainsi s'avance avec une arrogance hystérisée une novlangue prétentieuse et destructrice. On change les mots en imaginant changer le réel. Mais le réel résiste. On veut fabriquer un homme nouveau et une femme nouvelle en les décérébrant avec l'écriture inclusive (c'est comme ça que ça s'appelle). Cette écriture inclut tous les poncifs d'un politiquement correct dont le but est de montrer que l'homme est une femme comme une autre et que la femme est un homme comme un autre. Et elle exclut la vérité.

On imagine maintenant les rapports dans l'entreprise sous l'angle fourni par ce guide avec des lendemains qui chantent d'une voix de castrat. Les patron.ne.s : "Citoyen.ne.s nous sommes au regret de vous annoncer une baisse de vos salaires". Les employé.e.s : "Citoyen.ne.s, patron.ne.s, allez-vous faire foutre !"

Et puis il nous est permis d'espérer que les deux citoyennes ministres ne s'arrêteront pas là. Elles agiront pour qu'il soit interdit de dire "L'homme descend du singe". La version autorisée sera : "l'être humain descend du singe". Cela dans un premier temps. Dans un deuxième elles imposeront : "l'homme descend du singe et de la guenon". A mon grand regret je dois confesser que j'ai des ancêtres communs avec les deux citoyennes ministres.