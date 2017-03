"I feel good" : original, ambitieux, mais manque de souffle

THEATRE

I feel good

De Aude Léger, Pascal et Vincent Reverte

Mis en scène: Vincent Reverte

Avec Aude Léger et Pascal Reverte

INFORMATIONS

Théâtre Les Déchargeurs

3, rue des Déchargeurs,

75001 Paris

Jusqu’au 18 mars

LES AUTEURS

- Aude Léger est comédienne et metteur en scène; elle a fondé la compagnie, Artichaut au sein de laquelle elle joue. Depuis 2013, elle travaille, entre autres projets, avec Vincent et Pascal Reverte à la compagnie Le Tour du cadran.

Au cinéma elle a joué dans plusieurs longs-métrages.

- Vincent Reverte est interprète et a réalisé également le documentaire D’un pont à l’autre.

Il est artiste associé de La Manekine, Scène intermédiaire régionale, en charge de la création et de l’action culturelle.

- Pascal Reverte est quand à lui le Directeur artistique de La Manekine. Après une formation à l’Atelier Théâtral de Beauvais, il incarne de nombreux rôles sur différentes scènes de théâtre.

Il est l’auteur de deux adaptations, Moby Dick, une obsession, mise en scène et interprétation de Vincent et Pascal Reverte, et Le grand voyage de Jorge Semprun, dont il signe la mise en scène.

THEME

29 secondes, c’est le temps de la réanimation d’un homme. Un temps où se bouscule le présent, les hallucinations du passé, la rencontre avec une femme très envahissante, et les questionnements incessants et drôles sur la mort…

POINTS FORTS

1) Le décor, très simple, crée une illusion d’optique qui brouille la vision. On plonge directement dans une hallucination en osmose avec ce que « vit » le personnage.

2) Les comédiens portent très justement ce pari difficile d’exister dans les limbes entre la vie et la mort. Pascal Reverte est très touchant; désemparé, immobile, coincé et pourtant, avec une langue qui virevolte de légèreté il explore les 29 secondes de l’antichambre de la mort… Aude Léger vient l’y perturber, elle dérange les lignes et s’interroge sans cesse sur la validité de ce qu’ils sont en train de vivre. Sont-ils vivants ? Souffrent-ils ? Faut-il partir ou revenir ?

3) Une la scénographie minimaliste et qui pourtant accompagne particulièrement bien le personnage joué par Aude Léger. Elle abandonne ses chaussures derrière elle, autant de fois qu’il lui faut partir. Laissant un parterre de souliers, autant de pas, signes d’une présence et immédiateté de l’absence…

POINTS FAIBLES

Étrangement, pourtant, l’ennui nous gagne à la moitié de la représentation. On assiste à trop de répétitions des mêmes procédés. C’est toujours elle qui le quitte, avec la même phrase, toujours le même intermède musical (et pourtant très réussi), la même lumière qui fait que le tout manque vraiment de dynamique. La dramaturgie patine et ne tient pas la durée.

EN DEUX MOTS

L’idée de la pièce est très belle, et les dialogues regorgent de pépites. Malheureusement ça manque de maîtrise et de quelques idées supplémentaires.

UN EXTRAIT

Elle : « Tout le monde ne peut pas mourir en silence »

RECOMMANDATION : BON