Hystérie de la transparence : pourquoi les nouveaux croisés de l’indignation sont dangereux ET hypocrites

Atlantico : Le lynchage médiatique qui touche des personnalités diverses telles que Kevin Spacey, accusé de harcèlement ou Jean-Jacques Annaud conspué depuis la révélation lors des Paradise Papers de son montage financier (qui serait pourtant légal) ne sont-ils pas la preuve de la montée en force d'un certaine croisade morale sur la scène politique et médiatique ? Ne peut on pas également voir une forme d’hypocrisie, notamment lorsque le journal Le Monde, à l'origine des Paradise Papers, publie dans le même temps un article consacré à "comment réduire au maximum son ISF" ?

​Eric Verhaeghe : Vous avez assez raison de mettre en parallèle l'extrême violence qui règne sur les questions d'optimisation fiscale, et le climat de suspicion irrationnelle qui touche la sphère des médias concernant le harcèlement sexuel.

Il n 'y a pas qu'une question de hasard de calendrier qui permette de juxtaposer les deux phénomènes. En réalité, ils procèdent d'une même logique, et d'une même entreprise de destitution: celle de l'influence masculine "bourgeoise" dans notre société. La chasse au riche blanc est ouverte. Celui-là est taxé de tous les maux, et peu à peu il devra vivre en montrant patte blanche: fraudeur, harceleur, voire violeur, immoral, égoïste, cherchant à se soustraire à l'impôt, etc. En creux, et le moment est intéressant de ce point de vue, c'est le portrait robot d'un bouc-émissaire qui se dessine: celui de l'homme blanc qui appartient à l'élite et dont les caractéristiques traditionnelles d'affirmation de soi sont mises en procès. La virilité, l'aisance deviennent des preuves de filouterie. Au passage, ce procès permet de remettre en cause la réhabilitation que le terrorisme islamiste avait permise: on peut habilement de détourner l'attention portée aux dangers de l'Islam radical en diabolisant les hommes blancs.

Comme vous le suggérez très bien, la morale est ici un prétexte, un levier. Bien entendu que les détracteurs de l'optimisation fiscale ont ici une morale sélective, désapprouvant l'optimisation au bénéfice de Bahamas, mais approuvant largement celle qui profite aux pays européens, ou en tout cas faisant mine de l'ignorer. L'objectif est ailleurs que dans la moralisation. Il vise surtout à justifier une prochaine mise sous contrôle renforcé de l'establishment occidental par les machines étatiques.

Entendez-moi bien: je ne dis que cette opération est montée de toutes pièces pour juxtaposer les mises en accusation de harcèlement et celles concernant l'optimisation fiscale. Je dis juste qu'à quelque chose malheur est bon, et que la vigueur de la campagne médiatique qui se déroule s'explique d'abord par la "sensibilité" de l'opinion publique à la mise en procès de l'establishment blanc masculin.

Erwan Le Noan : [qui n'a pas souhaité traité la partie harcèlement et ne parle que des Paradise Papers] La « non » affaire des Paradise Papers est particulièrement intéressante pour un observateur et particulièrement inquiétante. Jusqu’à ce jour, elle n’a révélé aucune fraude, aucune pratique illégale en matière de fiscalité. Elle met au grand jour des pratiques qui, bien que légales, choquent une partie de l’opinion : il est bien normal que celle-ci réagisse avec outrage, puisque c’est précisément ce qu’on lui demande et qu’on lui présente des faits autorisés par la loi comme étant intolérables. A ce titre, il est vraiment étonnant de voir des journalistes se faire non des informateurs pédagogiques mais des militants revendiqués d’une cause, au nom d’indicateurs moraux qu’ils définissent eux-mêmes.