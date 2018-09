L'hypocrisie de Macron : cachez cet Aquarius que je ne saurais voir !

Emmanuel Macron a des points communs avec le pape François. Tous deux sont "migrants friendly". Mais le Vatican n'a pas de façade maritime. Et c'est une chance pour le Saint-Père.

Mais nous, hélas pour Macron, nous avons Marseille. Et c'est vers la cite phocéenne que vogue l'Aquarius avec à son bord des migrants recueillis au large de la Libye. Affreux dilemme pour le chef de l'Etat. Que doit-il faire ?

En même temps, il défend avec des trémolos dans la voix une généreuse politique d'accueil des migrants... En même temps, il sait que notre opinion publique n'en veut pas...

Oui que faire ? Macron, toujours aussi génial, a trouvé une solution que Tartuffe n'aurait pas reniée. Il a demandé au gouvernement de traduire en clair sa très sinueuse pensée.

"Nous voulons une solution européenne pour l'Aquarius, en conformité avec le droit maritime qui stipule que le navire qui en fait la demande, soit accueilli dans le port dont il est le plus proche". Tel est le communiqué des services d'Edouard Philippe.

A Matignon on a des cartes. Et un simple coup d’œil sur elles permet de voir que l'Aquarius n'est pas loin du tout de la Sicile ou de Lampedusa. Mais l'Italie a fermé ses ports aux migrants. Pour cela son égoïsme et son nationalisme ont été flétris par Macron...

On mesure ici les avantages du "en même temps". On mesure par la même occasion les capacités d'hypocrisie du président de la République. Macron veut bien des migrants. Mais il les veut en Italie.