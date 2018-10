L'"Hymne à la joie" de Thaïs : détonnante, énergique, charismatique

Thaïs - "Hymne à la joie"

Petit Palais des Glaces

37 rue du Faubourg du Temple - 75010 - Paris

Jusqu'au 13 octobre 2018 puis du 13 au 29 décembre 2018: Du jeudi au samedi à 21h30

01 42 02 27 17 www.palaisdesglaces.com

De et avec Thaïs Vauquières

Mise en scène: Stéphane Casez

EXCELLENT

THEME

Alternant sketchs et tranches de vie, Thaïs aborde, durant une heure, des sujets de société, à travers son vécu, et présente une batterie de personnages tous plus déjantés (dérangés?) les uns que les autres.

POINTS FORTS

- Contrairement à ce que l'affiche pourrait nous laisser penser, Thaïs est souriante (parfois) et fait passer au public un très bon moment.

- L'atout principal de ce spectacle est l'alternance entre one woman show classique et stand up.

L'enchaînement est plus fluide et on ne passe pas du coq à l'âne comme c'est souvent le cas lors de spectacles de stand up. Comme Thaïs est très bonne actrice, on apprécie autant de découvrir sa personnalité que ses personnages, qu'elle joue à la perfection.

- Mention spéciale (Big up!) pour le sketch de l'oral du bac de Français où son personnage nous fait redécouvrir l'histoire de Blanche Neige.

- C'est un point fort qui pourrait paraitre anodin, mais la durée de la représentation est parfaite. Même si on aimerait rester plus longtemps avec cette personnalité attachante, Thaïs n'en rajoute pas et ne se perd pas dans un rappel non maitrisé ou une improvisation de dernière minute avec le public.

POINT S FAIBLES

Le démarrage est un peu laborieux, mais Thaïs parvient tout de même à mettre, assez rapidement, le public dans sa poche.

EN DEUX MOTS

Une personnalité détonnante, énergique et charismatique

UNE PHRASE

"La Télé, c'est comme mes enfants, elle est dans un coin et je m'en occupe pas"

L'AUTEUR

Thaïs démarre le théâtre par l'improvisation avant d'enchaîner les rôles dans les cafés-théâtres lyonnais. C'est d'ailleurs Stéphane Casez, son actuel metteur en scène, et patron de deux cafés-théâtres dans la ville des lumières, qui la pousse à se mettre au one woman show. Après avoir joué son spectacle dans la région lyonnaise, elle débarque à Paris au Petit Palais des Glaces. Elle est également à l'affiche de la pièce "Amoureux", avec Titoff.