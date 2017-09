L'humiliation ou la mort (politique) : Florian Philippot face au dilemme le plus cruel de sa carrière

Atlantico : Florian Philippot n'était-il pas contraint à un choix entre l'humiliation "d'obéir" et une marginalisation forcée en cas de départ du parti, sur le modèle d'un Bruno Mégret, mais sans troupes ?

Emmanuel Galiero : La situation pour Florian Philippot était complexe. En interne, ceux qui ont participé à ce bureau politique ou les choses lui ont été dites, racontent qu'il se pose lui même sur un plan très affectif. Il est blessé, vexé, estime avoir énormément travaillé et se sent attaqué. On peut dire que la disgrâce de Philippot été prévue bien avant la présidentielle tant il était en défiance vis à vis du parti lui-même. Marine Le Pen l'a souvent protégé, mais elle est sortie d'une séquence très compliquée dans laquelle elle était en quête de reconstruction d'une image, d'une crédibilité et d'une autorité.

Rentrer en défiance avec sa présidente à ce moment-là peut paraître un peu surprenant de la part de Florian Philippot. D'autant que la première démarche de Marine Le Pen n'était pas un ultimatum dans le sens où il n'y avait pas de date. Elle lui demandait simplement de répondre à un problème de cohérence. Peut-il vraiment être président d'une association politique à l'extérieur du front tout en étant responsable de la stratégie, de la communication et vice-président du FN ? D'autant plus que le parti s'est lancé dans une refondation.

Ce qui est paradoxal c'est que ce débat qui est déportée à l'extérieur, Marine Le Pen le voudrait à l'intérieur. Florian Philippot, qui a créé cette association "Les Patriotes", l'a fait en externe et en disant qu'elle était entièrement dédiée au développement du Front National. Mais on lui reproche d'y consacrer trop de temps et de ne pas être assez énergique et impliqué sur la refondation en interne. Ce qui ressort c'est la position de Florian Philippot vis-à-vis du FN. Il a toujours eu une position de retrait. Depuis la présidentielle les choses ont changé pour MLP et le parti lui demande des comptes.

Florian Philippot n'est il pas également confronté à une absence de débouchés politiques dans les formations existantes ? Entre Un Debout la France plus à droite que la ligne Philippot et une étiquette Fn qui va lui "coller" à la peau ?

Qui peut dire que l'association ne peut pas devenir un parti politique ? Peut-être que Florian Philippot y pense, ayant en mémoire la réussite d'Emmanuel Macron.

Concernant ses portes de sorties possibles, à part l'avenir d'une formation comme les patriotes, il y en a peu : il n' pas l'intention d'aller chez Jean-Luc Mélenchon même s'il y a eu des convergences sur les débats sociaux. Concernant les Républicains, il n'a pas cessé de les combattre et de montrer leur incohérence. Enfin, pour Debout La France de Nicolas Dupont Aignant, ce dernier a récemment expliqué qu'il y avait une force à créer à droite de la droite mais qui n'est pas celle de Florian Philippot (qui lui pense qu'il faut parler à toutes les sensibilités à droite comme à gauche et c'est justement ce qu'on lui reprochait). C'est très compliqué pour lui et c'est la raison pour laquelle on peut se demander quelles sont ses motivations. Et c'est ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup d'affectif dans toute cette histoire.