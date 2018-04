Humanisation du vrai, pragmatisme, culot : les causes principales de la disparition de la vérité

25 JANVIER 2018. Dans une tribune publiée dans un hebdomadaire, Jacques Rougeot, professeur émérite de langue française à l’université de Paris IV-Sorbonne, écrit : « Dans un théâtre de Florence en Italie, Carmen de Georges Bizet a été représentée avec une fin qui contredit totalement le texte du livret. Au lieu que ce soit l’héroïne qui meurt, tuée par son amant délaissé, c’est elle qui retourne la situation et qui abat celui qui devait être son meurtrier. La femme reste maîtresse du terrain. Ce dénouement falsifié est le produit de la mode idéologique qui fait fureur depuis quelque temps, le féminisme exacerbé.

Interrogé à ce sujet, le directeur du théâtre de Florence a déclaré : “À notre époque marquée par le fléau des violences faites aux femmes, il est inconcevable que l’on applaudisse le meurtre de l’une d’elles.” »

Cet incident survenu à Florence est révélateur. Dans un monde où le réel entendu comme manifestation de l’Autre à travers la matière, la vie, les hommes, l’histoire et la métahistoire tend à disparaître, il n’y a pas que l’origine qui tend à s’estomper ou bien encore l’humain. Le vrai entendu comme fait tend à s’effacer lui aussi. La cause principale d’une telle disparition ? Il y en a plusieurs.

La principale relève de ce que l’on peut appeler l’humanisation du vrai. On parle de vérité. Mais n’est-ce pas abstrait ? questionnent ceux que la vérité dérange. La première des vérités n’est-elle pas la vérité des hommes ? Il n’y a pas de discours sans un sujet humain à sa base. Ni sans les destinataires humains de ce discours. En ce sens, le discours de vérité passe par l’humanité de ce discours. Comme le soulignent les sciences humaines, quand on parle on ne peut négliger les conditions sociales et historiques dans lesquelles cette parole se tient. Dans le cas de l’affaire Carmen à Florence, cet accent mis sur l’humain, le social, le sociétal, l’historique, est flagrant. Pourquoi la fin de la pièce a-t-elle été changée ? Parce que ce qui compte a résidé dans le contexte humain, social, sociétal et historique. La vérité de la pièce ? Quand il s’agit du sociétal, du politique et des hommes, qu’importe. Le sociétal, le politique et les hommes doivent passer d’abord. Ils sont plus vrais que la vérité et doivent le demeurer.

Le pragmatisme explique aussi le changement de rapport à l’égard de la vérité. Si un mensonge permet d’arranger les choses, après tout, ne soyons pas trop regardants. Ne commençons pas à nous lancer dans d’inutiles croisades au nom de la vérité en jouant les redresseurs de torts et les pères la vertu. Dans le cas de l’affaire Carmen à Florence, là encore, ce pragmatisme est flagrant. Certes, la fin de la pièce est malmenée. Mais si c’est pour la bonne cause ? Si, en bousculant les codes qui font de l’œuvre d’art quelque chose d’intouchable, on permet de sortir de l’image de la femme victime, n’est-ce pas une bonne chose ? Faire progresser la cause des femmes n’est-il pas bien plus important que la vérité de l’art ?