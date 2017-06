"L'hôtel du Libre-échange" : hilarant !

Scénographie et costumes: Christian Lacroix

Avec Thierry Hancisse, Anne Kessler, Bruno Raffaeli, Florence Viala, Michel Vuillermoz, Christian Hecq...

Jusqu'au 25 Juillet

Ecrite en 1894 par un Georges Feydeau de 32 ans et par son ami Maurice Desvallières, cette pièce en trois actes et deux décors est tout bonnement diabolique. En l'espace d'une nuit folle et absurde, une poignée de personnages dont certains sont mariés (mais pas toujours avec ceux ou celles avec lesquels ils arrivent dans les lieux...) et d'autres de simples relations mondaines, se croisent dans un hôtel borgne réputé pour sa discrétion, où aucun d'entre-eux ne s'était jamais rendu et où aucun d'entre eux n'aurait jamais du se trouver.

Réglée au cordeau, la mise en scène nous offre une succession d'apparitions et de disparitions, de fausses entrées et de vraies sorties qui mettent aux prises un veuf et ses quatre filles arrivés tout droit de Valenciennes, un couple adultérin qui n'aura pas le temps de commettre l'irréparable, le vrai mari et la vraie épouse de ce couple d'une nuit et un gardien de nuit débordé par une succession frénétique d' évènements cocasses et surréalistes où la vraisemblance n'a que peu de place.

POINTS FORTS

Le degré de perfection du jeu des comédiens dont la seule énumération donne, à qui aime le théâtre, un frisson d'excitation.