Hors du système, hors du temps et sans repères

Difficile de faire un portrait robot de l’entrepreneur qui suit le résultat des élections ce soir, au moment où je vous écris. La seule certitude commune à ces 2,5% d’électeurs qui ont voté, c’est qu’il se pose des questions très simples :

Puisque Emmanuel Macron sera certainement Président, dans une élection à nouveau ubérisée par un personnage qui n’avait aucune existence politique affichée 3 années avant, un peu comme Uber avec les taxis, Trump avec les USA, comment va t-il gouverner ?

Comment va t-il constituer et s’assurer une majorité à l’Assemblée nationale, c’est à dire un nombre suffisant de députés capables de voter comme un seul homme les réformes que nous espérons le voir faire enfin.

Tant qu’à Ubériser autant le faire « cash » depuis sa plateforme, avec un esprit d’indépendance. Et s'il arrive à avoir assez d’élus comment faire voter ensemble des transfuges du PS Hollandais et des travailleurs frontaliers des Républicains ? Pourront-ils se retrouver autour d’un vote comme on le fait autour d’un feu de camp pour faire bouillir la même marmite ? Sur les 35h ? La retraite à 60 ans ? l’ISF ? Et tant d’autres sujets.

Comment configurer un gouvernement qui aille de Robert Hue à Alain Madelin ? Avec Florange sous forme de Scoop libérales mais sociales ?

En clair, pour un entrepreneur qui rêve, depuis si longtemps que ce rêve est devenu fantasme, de stabilité, de visibilité et de cohérence, le premier tour est à la fois enivrant et déprimant. A minima, angoissant et empli d’incertitudes.

La satisfaction de nombre d’entre nous de voir s’écrouler les partis traditionnels. Nous sommes nombreux et majoritaires à ne plus supporter ce système figé et arrogant, de ce système auto-satisfaisant et endogame, emprunt de médiocrité du fait de la rente que les électeurs lui assurait depuis 30 ans, et qui nous expliquait, via ses représentants, lors d’un débat avec Thierry Solère en ce qui me concerne encore l’année passée au café libéral, que la France votait et voterait toujours sur 2 partis (sic !!!). C’est un bonheur.

Ces cancres qui ont plombé la France, meurent de leur incompétence et de leur certitude et c’est tant mieux. On comprend mieux pourquoi le digital était absent de leur campagne, ils n’ont pas compris, que la société était en Marche (sans jeu de mot) et que l’Ubérisation mentionnée dans mon livre, celle de la politique avançait aussi vite que pour l’économie. Ils vont pouvoir rentrer en méditation et réfléchir avec ce que la paresse intellectuelle leur a laissé comme neurones, à leur avenir. Ubérisés ! Nous ne sommes pas pour l’anarchie ou le chao, mais pour la réflexion par le juste châtiment. De plus, une partie d’entre eux seront définitivement passé la date de péremption pour la prochaine échéance, c’est l’occasion de rebattre les cartes avec du neuf. Dans 5 ans, la génération actuelle sera hors course, c’est simplement parfait.