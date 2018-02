Hôpitaux publics en burn out : quel espoir de réussite pour la (énième) réforme gouvernementale ?

Atlantico : Dans un contexte de mécontentement des personnels, dénonçant des conditions de travail "insupportables" et pointant du doigt les sous-effectifs, l'activité croissante, et un endettement toujours en progression, le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre de la Santé Agnè​s Buzy​n ont annoncé ce 13 février le lancement prochain d'une réforme de l'ensemble du système de santé : numerus clausus, 100 millions d'euros par an en plus de l'Ondam,​ incitation à la médecine ambulatoire etc...

Au-delà des propositions faites par le gouvernement, quels sont les défis rencontrés aujourd’hui par l'hôpital ? Quel est le "véritable" diagnostic de la situation de l’hôpital en France ?

Claude Le Pen : L’hôpital public ne va pas bien en effet. Et le symptôme de la crise c’est effectivement le mécontentement et la démoralisation du personnel. L’hôpital public a pourtant des moyens : 71,3 Mds d’euros en 2016, pris en charge à 95% par la Sécurité sociale. C’est 44% de l’ensemble des dépenses de cette dernière. Et ces moyens augmentent : + 1,6 Mds entre 2015 et 2016, +1,1 Md entre 2014 et 2015, etc. Et pourtant l’hôpital se sent pauvre, le personnel manque, les locaux sont souvent dégradés, les urgences encombrées, etc. Alors pourquoi ? La réponse est compliquée. D’abord cette manne financière est certainement mal répartie. Il y sans doute trop d’hôpitaux en France même si fermer un établissement relève d’une véritable gageure en démocratie. Nous avons une vieille tradition nationale très hospitalocentriste. Ensuite il y vraisemblablement un problème d’efficience, d’actes et de procédures inutiles qu’on pourrait améliorer par de meilleurs échanges d’informations autour du patient. Il faut ajouter des rigidités de gestion avec des procédures complexes, une tutelle très invasive, des statuts de personnels pénalisant, etc. Il faut toutefois faire la différence entre les soins programmés et les urgences qui concentrent toutes les difficultés. L’hôpital souffre d’un manque de coordination. Coordination entre établissements publics, entre établissements publics et privés, entre médecins hospitaliers et médecins libéraux. Notre système est marqué par la rigidité statutaire.

Nicolas Bouzou : La situation de l’hôpital en France est triplement problématique. Premièrement, les hôpitaux, en moyenne, ont une exploitation déficitaire. Deuxièmement, et c’est la conséquence directe du point précédent, ils investissent de moins en mois. Troisièmement, et cela ramène encore au premier point, les personnels sont mal repartis et peu rémunérés. Il faut comprendre que le secteur de la santé connait une vague d’innovation sans précédent. L’imagerie, la chirurgie et les médicaments connaissent des révolutions industrielles. L’hôpital a donc besoin de capital : capital financier et capital humain. Sinon, demain, notre système aura décroché par rapport aux systèmes suisse ou néerlandais.

​Dans quelle mesure les propositions formulées par le gouvernement peuvent-elles répondre au défi de la situation actuelle ?

Claude Le Pen : Le gouvernement a bien identifié les 5 chantiers principaux : la qualité et la pertinence des soins, les modes de financement et de régulation, le virage numérique, la formation et la qualité de vie au travail des professionnels de santé et enfin l’organisation territoriale des soins. Ce sont de vrais chantiers mais qui impliquent des décisions courageuses : l’organisation territoriale nécessite de revoir la carte hospitalière et d’articuler médecine hospitalière et médecins libérale. La pertinence des soins de changer les procédures et le mode d’organisation des établissements. La réforme du financement de renoncer à la politique du « rabot » qui baisse tous les ans les tarifs, cette année encore. C’est la grande contradiction de la régulation: d’un côté à travers la tarification à l’activité (T2A) on pousse les établissements à augmenter cette activité mais de l’autre on baisse les tarifs pour rester dans l’enveloppe budgétaire votée par le parlement : plus de travail payé moins cher : on comprend la fatigue des personnels.