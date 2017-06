Une langue isolée

Le basque, que ses locuteurs appellent euskara, est parlé par environ 700 000 personnes , soit un gros quart du peuple basque, réparties entre l’Espagne et la France. C’est ce qu’on appelle une langue isolée : on ne lui connaît ni relation ni proximité avec aucune des autres langues parlées dans le monde. Le basque est composé de cinq dialectes et possède quelques structures grammaticales bien spécifiques. Par exemple, les verbes peuvent avoir une conjugaison pluripersonnelle, c’est-à-dire qu’ils ne s’accordent pas seulement en fonction du sujet, comme c’est le cas en français, mais aussi en fonction des compléments d’objet.

Par exemple, pour dire « J’ai mangé la pomme », on dit « Sagarra jan dut » (Sagarra, « la pomme » ; Jan, « mangé » ; Dut, « j’ai »). Mais pour dire « J’ai mangé les pommes », on dit « Sagarrak jan ditut » : le verbe « dut » a été changé en « ditut » du fait du pluriel du complé- ment d’objet direct. Le basque est également une langue dite ergative, dans lequel l’accord du sujet diffère entre les verbes transitifs et les verbes intransitifs, c’est-à-dire qu’en basque, on utilisera le pronom « ni » ou « nik » pour dire « je » selon le type du verbe. On pourra dire « Nik sagarra jan dut » pour « J’ai mangé la pomme » mais « Ni handia naiz » pour « Je suis grand ». Peu de langues partagent ces caractéristiques inhabituelles ; on peut citer le géorgien, certaines langues mayas, le ganda – parlé en Ouganda – et certaines langues amérindiennes. Mais aucune relation de proximité n’a pu être démontrée entre ces langues et le basque…

Les hommes préhistoriques parlaient-ils basque ?

L’histoire de l’étude du basque est émaillée de nombreuses controverses concernant son origine. Un linguiste a prétendu démontrer sa relation au dogon, parlé au Mali, mais n’a pas été suivi par les autres spécialistes. Dès le I er siècle avant notre ère, le Grec Strabon, dans sa Géographie, avait proposé que la langue basque soit apparentée à l’ibère, une langue aujourd’hui disparue, mais qui était encore parlée à l’époque dans la péninsule. Comment espérer élucider le mystère de l’origine du basque sans se poser la question plus vaste de l’origine du peuple basque et l’étudier sur le plan historique ? On sait que l’histoire des peuples européens a été forgée par les vagues successives de migrations, en particulier celles qui ont accompagné la diffusion de l’agriculture, et le passage d’un mode de vie de chasseurscueilleurs à une organisation sédentaire. L’hypothèse dite « native » concernant l’origine des basques considère qu’ils seraient antérieurs à l’arrivée de l’agriculture dans la région. La langue basque trouverait alors son origine dans la période paléolithique. Certains auteurs ont même été plus loin, en proposant qu’avant l’arrivée de l’indo-européen, partout en Europe, on parlait une proto-langue basque. Le linguiste Theo Vennemann ira jusqu’à écrire : « Il n’est pas exagéré de dire que tous les Européens sont basques. » Une théorie contestée aujourd’hui par la plupart des spécialistes du sujet.