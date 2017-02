Hommes et femmes libérées ? Ce qu’ils pensent vraiment des relations sexuelles sans lendemain (pas la même chose…)

Atlantico : D’après un croisement d’études américaines et norvégiennes, environ 80% des femmes qui ont refusé une relation d’un soir ne le regrettent pas, contre 43% des hommes. Pourquoi une telle différence ? Celle-ci pourrait-elle s'expliquer, comme le disent les chercheurs, par une plus grande crainte de tomber enceinte ou d'être infectée par une MST ?

Pascal Anger : Les femmes sont plus pudiques et fleur bleue. Elles ont besoin d’être en confiance pour avoir un rapport sexuel ce qui n’est souvent pas le cas lors des relations d’un soir. Les hommes, eux, se lancent dans l’aventure sans beaucoup d’arrière-pensées.

Ce constat est à la fois le fruit de pulsions et de quelque chose de culturel. L’homme a été très tôt et plus vite éduqué dans l’idée que la possibilité d’avoir une relation d’un soir est positive, alors qu’on inculque aux femmes l’idée qu’il faut attendre. Les hommes sont plus pressés que les femmes en ce qui concerne l’acte sexuel. Les hommes sont parfois plus hardis et plus inconscients : d'ailleurs, pour les relations d’un soir, ce sont souvent les femmes qui pensent au préservatif. Concernant les maladies - trop souvent même pour les relations d’un soir- certains pensent que le sida est pour les autres. Les femmes font plus attention à cela, elles ont conscience qu’elles portent la vie comme la mort.

Selon ces mêmes études, la moitié des Occidentaux auront au moins une liaison sans lendemain dans leur vie. Compte tenu de la libéralisation des mœurs, ce chiffre paraît presque faible. Selon-vous, que pouvons-nous déduire de cette statistique ?

Au niveau de la sexualité, plus on en parle et moins on en fait. Ce chiffre ne me paraît pas étonnant, contrairement aux idées reçues sur ce type de pratiques. Nous en parlons beaucoup sans que cela soit une généralité. Cette statistique englobe toute la population. Certaines périodes de notre Histoire ont connu une sexualité libérée et d’autres beaucoup moins ouverte. En fonction de la génération de chacun, la possibilité de ces liaisons diffère donc. Quelque part, les époques plus permissives et actives sexuellement compensent les générations qui ont été dans le repli. Par exemple, les années de découverte du sida sont une période de repli de la sexualité. C’est seulement à partir du moment où le préservatif est devenu quelque chose de commun avec lequel les gens ont été à l’aise que ce type de relation a vraiment refait surface.