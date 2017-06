"Des hommes en devenir" : un dur et bel instant de vérité, ça vous prend aux tripes

THEATRE

"D’après le roman de Bruce Machart

Adaptation et mise en scène: Emmanuel Meirieu

Avec Stéphane Balmino, Jérome Derre, Xavier Gallais, Jérome Kircher,Loic Varraut

INFORMATIONS

Théâtre Paris Villette

21 avenue Jean-Jaurès

75009 Paris

Réservations: 0140037223

ATTENTION: dernière, le 10 juin

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Six hommes. Six destins tragiques. Six témoignages. Deuil, rupture, abandon : tous font face au manque. Ils nous racontent avec tendresse et colère, leur douleur et leur courage. Peut-être est-ce le chemin vers la guérison, pour eux, mais aussi pour nous.

POINTS FORTS

- Le texte est bouleversant. Il fait la part belle aux hommes qui sont là, parmi nous, mais qu’on ne reconnait pas. Ceux qui vivent leur souffrance dans l’ombre. En témoignant à cœur ouvert, ils nous font vivre un moment de vérité et d’humanité.

- On reste sans voix face à la performance des comédiens, qui plongent sans retenue dans la peau de ces êtres brisés. Ils aiment leur personnage et ça se voit. Ils ne se contentent pas de nous raconter une histoire, ils la revivent avec nous. Ils recréent devant nos yeux ce qu’ils ont traversés, avec précision et sensibilité. De la gorgée de bière à la dernière étreinte.

- La mise en scène est terriblement puissante. Elle sublime avec force les acteurs et leurs mots.

POINTS FAIBLES

Je n’en vois pas.

EN DEUX MOTS

Un dur et bel instant de vérité, porté par des comédiens et un metteur en scène formidables.

UN EXTRAIT

« C’est ce que nous sommes et ce que nous cherchons à décrire par le biais de l’art : l’être humain véritable. Non pas la personne publique, mais ce que nous sommes à l’ombre, dans nos pensées les plus secrètes, au plus profond de nos cœurs » Bruce Machart, Les secrets de l’humain véritable – entretien.

L'AUTEUR

Bruce Machart est un jeune auteur américain, né au Texas. A ce jour, il a publié un roman « Le sillage de l’oubli » et un recueil de nouvelles, « Des hommes en devenir ». Ces œuvres ont été accueillies avec enthousiasme par la presse.

Quant à l'adaptateur-metteur en scène, Emmanuel Meirieu, pour lui le théâtre rime avec émotions fortes. Il aime raconter le destin d’êtres brisés, de héros contemporains.