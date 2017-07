Homéoplasmine, attention danger !

Céline Couteau, Université de Nantes et Laurence Coiffard, Université de Nantes

En cosmétique, deux clans s’affrontent : « ceux qui ont peur de tout » et « ceux qui n’ont peur de rien ». Les premiers voient dans les cosmétiques de véritables bombes à retardement, dangereuses pour notre santé. Des ingrédients d’une grande nocivité (paraffine, parabens, silicones, PEG…) y seraient introduits pour notre plus grand malheur ! La toxicologie des ingrédients des produits est ainsi passée au crible par des blogueuses-beauté qui s’autoproclament spécialistes du domaine sans avoir jamais étudié sérieusement le sujet sur les bancs de la Faculté !

« Ceux qui ont peur de tout » se tournent, du coup, vers les cosmétiques biologiques (qui sont, pourtant, loin d’être les meilleurs), suivent des recettes trouvées sur Internet, suivent les conseils les plus divers, à la condition expresse qu’ils émanent de non-spécialistes… On retrouve la même naïveté, la même crédulité chez certains parents qui en consultation à l’hôpital font part de leur angoisse à l’idée d’utiliser un dermocorticoïde et qui exhibent fièrement la recette-miracle (qui a complètement « nettoyée » la peau de leur enfant) achetée sur quelque marché et dont ils ne connaissent absolument pas la composition !

De l’autre côté, « ceux qui n’ont peur de rien » sont des consommateurs qui ne se posent pas de questions, qui ne s’embarrassent pas de polémiques, qui choisissent leurs cosmétiques de manière instinctive, voire compulsive, sans retourner le produit dans tous les sens…

« Ceux qui ont peur de tout » et « ceux qui n’ont peur de rien » ont déjà utilisé, au moins une fois, un tube d’Homéoplasmine.

Ampoule. C. Personne/Wikipedia, CC BY-SA

Il faut dire que celui-ci est présenté comme le produit de soin incontournable. Hommes et femmes peuvent utiliser cette crème pour réparer des mains blessées par le bricolage, des coupures dues au rasoir, des lèvres gercées, des talons fendillés, des ampoules au pied, pour apaiser les coups de soleil, les effets de l’épilation… Que sais-je encore ?

De plus, appliqué sur les lèvres, ce produit hydrate et comble les ridules des lèvres, évitant au rouge à lèvres de filer dans ces petits canaux si disgracieux. Sur les cils, il joue le rôle de fixateur (pour discipliner ceux que l’on juge en broussaille). Sur les cheveux, il nourrit les pointes sèches. Au niveau des paupières, il « régénère » et renforce la tenue des fards. Au niveau des ongles, il exerce un rôle de nutrition. Il fait briller les pommettes du visage (effet glow). Corinne Sauvaget, maquilleuse professionnelle, utilise l’Homéoplasmine par camions entiers ! Pour des lèvres de star, elle conseille de les badigeonner avec le produit, le soir au moment du coucher : au matin, résultat garanti.