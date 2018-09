Hollandisation expresse ? Pourquoi la chute dans les sondages d’Emmanuel Macron ne produit pas (encore) le même enlisement politique

Atlantico : Dans un sondage IFOP de 2013 concernant la popularité de l'ancien président, seuls 32% des Français soutenaient l'action de François Hollande. Soit un point de plus qu'Emmanuel Macron. En revanche, alors que François Hollande bénéficiait du soutien de 73% des électeurs du parti Socialiste Emmanuel Macron comptabilise 94% de soutien auprès de l'électorat En Marche. Comment analysez-vous cette différence de popularité entre les deux présidents ? En bénéficiant d'une majorité toujours fidèle au poste, Emmanuel Macron est-il nécessairement dans une meilleure situation que son prédécesseur ?

Christophe Boutin : Plusieurs points sont à considérer pour apprécier les ressemblances et différences entre les popularités des deux hommes. Certes, le fait que nos chefs d’État connaissent une phase critique en termes de popularité un an après leur élection pourrait les rapprocher, mais les causes semblent être ici différentes. Si l’on s’en tient à ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, cette baisse était en effet largement due à la déception de nombre de leurs électeurs, qui s’estimaient trahis : Sarkozy, après avoir été élu sur un discours identitaire, ne faisait aucune réforme dans le domaine très sensible de l’immigration, enlisait le débat sur l’identité nationale, et collectionnait des ministres « d’ouverture » ; François Hollande, quoi qu’il prétende actuellement, ne multipliait pas les réformes « de gauche ». C’est ainsi que Sarkozy avait perdu au bout d’un an les anciens électeurs du RPR, partis un temps au Front, mais qu’il avait séduit en 2007, et que François Hollande, candidat surprise rappelons-le, décevait finalement non seulement les anti-sarkozystes d’extrême gauche qu’il avait ralliés au second tour, mais aussi certains des principaux courants qu’il avait fédérés, et, vous le signalez, perdait des soutiens jusque dans son parti. Et encore Hollande avait-il bénéficié de l’intervention de la France au Mali, l’opération Serval, ce qui lui valait d’apparaître comme un bon défenseur des intérêts de la France à l’étranger…

Avec Emmanuel Macron, les choses sont différentes. Si baisse de popularité il y a – avec dix points de moins entre juillet et août – c’est peut-être suite à la déception de ceux qui constatent, impôts après prélèvements, que le pouvoir d’achat des classes moyennes n’est pas la priorité du Président. Mais les électeurs d’En Marche conservent aussi l’impression de participer à une initiative résolument nouvelle et d’avoir permis de briser les tabous et les codes de la vieille politique, ce qui les fédère. De plus, quand bien même auraient-ils des doutes sur la personnalité de leur leader qu’ils n’auraient pas de possibilité de substitution. Les électeurs déçus de Sarkozy, à la droite de LR, n’avaient qu’un petit pas à faire pour retourner au Front National ; et les déçus de Hollande pouvaient se consoler, les uns chez Bayrou, les autres chez Mélenchon. Mais les électeurs déçus de Macron n’ont personne. Il n’y a en effet pas de centriste européiste et mondialiste, pas de jeune progressiste pour se substituer au maître des horloges : le centre de l’échiquier politique, c’est Macron, et Macron seulement. À gauche, Mélenchon est trop souverainiste pour les déçus du macronisme, à droite Wauquiez trop identitaire… et les politiques situés entre les deux sont inexistants.

Cette baisse est sans doute plus due à une suite de bourdes médiatiques qu’à des fautes politiques – même si, de nos jours, politique et médiatique peuvent difficilement être distingués. De l’affaire Benalla à la piscine de Brégançon, en passant par les sorties sur les Gaulois, l’impression donnée est celle d’un enfant gâté passablement déconnecté de ce que les vieux politiques nommaient les réalités du terrain. Encore faudrait-il se poser la question de savoir pourquoi tout cela a été repris en boucle dans des médias jusqu’alors d’une révérence absolue à l’égard du jeune prodige, mais, il est certain que les petites foucades qui semblaient un temps pour prouver l’allant et le dynamisme du Chef de l’État – ce qui changeait certes les Français du visage consterné d’un Hollande immobile sous une pluie battante -, passent maintenant pour le mépris et la suffisance du nanti. Et dans une république comme la nôtre, où, depuis 1789, l’égalitarisme a trop souvent été le seul visage de l’égalité, cela suffit sans doute à expliquer une telle baisse…

Jean PETAUX : Pour faire simple on pourrait dire que cette différence de 21 points entre les deux chiffres que vous présentez (73% de soutien chez ses électeurs pour Hollande en 2013 et 94% de soutien pour Macron en 2018) font toute la différence entre les deux présidents à cinq de distance. Bien évidemment Emmanuel Macron fort d’un tel niveau de soutien dans son propre électorat dispose ainsi d’un socle solide propice à toute reconquête. En politique il est tout à fait commun d’agréger, quand on est au pouvoir et en charge des responsabilités, toutes les oppositions contre soit, même les plus antagonistes et concurrentiels entre elles. C’est non seulement la règle c’est aussi une forme de nécessité parce que dans le cas contraire on peut être carrément victime d’un « mirage » et confondre neutralité par exemple avec adhésion. En revanche ce qui est très dangereux, voire mortel, c’est la perte de soutien dans son propre camp. Le poison de la trahison est bien plus radical que celui de l’offensive frontal d’une opposition identifiée voire, avec un peu de subtilité politique, « cantonnée » et contenue. La démobilisation prélude à la franche désapprobation, sont autant de configurations complexes qui fonctionnent comme autant de pièges parfois inextricables car s’en prendre à une partie de son propre camp pourtant potentiellement coupable d’abandon en rase campagne voire de trahison en bonne et due forme c’est risquer de s’aliéner ceux qui n’ont pas encore trahi et qui ne supporteront pas de voir ainsi certains de leurs amis (dont ils ne partageaient pourtant pas les critiques) maltraités et sanctionnés. Comme par un effet mécanique (ou magnétique) ceux-là, (les « tièdes » ou les « attentistes ») rejoindront les frondeurs autant par compassion que par adhésion. C’est ainsi que le politique qui veut combattre les sécessions dans son propre camp en suscite de nouvelles en croyant réduire le noyau qui le critiquait. C’est ainsi que les conjurations se forment. La situation d’Emmanuel Macron est plutôt comparable à celle d’un Sarkozy à mi-parcours de son quinquennat qui avait su conserver malgré toutes les critiques qui s’accumulaient sur lui un noyau dur et fort de soutiens au sein de l’UMP de l’époque qui lui a permis de se représenter d’une part et de venir faire presque jeu égal avec François Hollande au soir du 2nd tour au terme d’une spectaculaire et remarquable « remontada » entre les deux tours de la présidentielle de 2012. A l’inverse François Hollande s’est retrouvé tellement lâché par les siens qu’il n’a même pas été en mesure de s’aligner sur la ligne de départ de son éventuelle réélection. Il dit partout aujourd’hui, au rythme de son « Dédicaces’ Tour » qu’il n’a pas été battu… C’est à la fois de l’humour hollandais et d’une mauvaise foi radicale : il n’a pas été battu parce qu’il a été dans l’impossibilité de se présenter.. C’est un peu comme ce boxeur qui ne parvient pas à sortir de son vestiaire (enfermé par ses « amis ») pour engager le combat où il remet son titre en jeu et qui est battu par forfait… Ce n’est pas glorieux, même si cela lui permet de sauver son arcade sourcilière et ses cloisons nasales…