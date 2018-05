Hitler, seul et entier responsable de la défaite de l'Allemagne nazie ? Cette affirmation est un non-sens historique et voilà pourquoi

Par Benoist Bihan

Il s’agit sans doute de l’un des mythes les plus tenaces de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale : Adolf Hitler serait le seul responsable de la défaite de l’Allemagne qui, sans lui ou s’il avait accepté de ne pas se mêler directement de la conduite de la guerre, aurait pu l’emporter sur les puissances alliées. Disons-le d’emblée, cette thèse ne tient pas. Non qu’Hitler ne porte pas une responsabilité écrasante non seulement, bien sûr, dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe, dont on peut soutenir qu’elle n’aurait pas eu lieu sans lui, mais aussi dans la défaite finale et la chute du IIIe Reich.

Rejeter sur Hitler le poids de la défaite de l’Allemagne nazie n’en demeure pas moins un non-sens historique.

Affirmer qu’Hitler est le seul responsable de la défaite allemande suppose en effet d’accepter comme vraies ces quatre propositions : un, il est possible d’envisager une autre conduite de la guerre par l’Allemagne que celle choisie par Hitler ; deux, il n’existe aucun facteur interne à la défaite allemande qui ne soit pas imputable à Hitler et à son action ; trois, la défaite de l’Allemagne doit tout aux actions du camp allemand, et rien à celles des Alliés ; quatre, l’Allemagne aurait pu gagner la Seconde Guerre mondiale. Or, aucune de ces propositions ne résiste à l’analyse.

L’Allemagne en guerre ne peut s’envisager sans Hitler

Défendre la première suppose en effet que la conduite par l’Allemagne de la Seconde Guerre mondiale puisse être séparée des desseins du Führer. Son action serait alors venue perturber la « bonne » conduite stratégique de la guerre. Or, tel n’est pas le cas. A la fin de l’année 1938, après avoir emporté une série de paris politiques et stratégiques, tant à l’intérieur de l’Allemagne qu’à l’extérieur, Hitler émerge comme le seul maître du IIIe Reich. Le pouvoir au sein du régime s’y organise en effet comme un enchevêtrement de réseaux de pouvoirs qui, tous, remontent au seul Hitler. Le chancelier et chef du parti nazi est également juge suprême et Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht – « guide et commandant en chef des forces armées ». Toutes les instances impliquées dans la coordination et l’exécution de l’effort de guerre – militaire, économique, idéologique – lui sont directement soumises. De cette position dominante, Hitler va s’employer à guider son pays dans le « combat pour la survie » qu’il entend livrer pour mener l’Allemagne nazie à la domination mondiale, avec pour seules issues possibles la victoire ou la destruction. Pour cela, il entend en particulier, par la conquête territoriale et le génocide des populations occupant les zones conquises, doter la « race des seigneurs » allemande d’un « espace vital », un Lebensraum, d’où le Reich pourrait non seulement prospérer, mais devenir la superpuissance dominante de l’Eurasie et, partant, du monde.