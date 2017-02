Le hit parfait pour bébé vient d’être créé : les artistes résisteront-ils aux algorithmes ?

Atlantico : Depuis quelques années, des entreprises essayent de concevoir de la musique avec des logiciels qui vont prévoir ce qui peut plaire aux consommateur. Comment cette technologie peut fonctionner ? Comment une musique peut être appréciée du grand public dans sa globalité ?

Hervé Platel : Il suffit d’établir une base de données de musique et de tubes qui ont fonctionné par le passé et de faire une analyse des similitudes en terme de composition, d’harmonie, de tempo… Il faut évaluer les points communs entre tous les différents tubes. Nous pouvons ainsi extraire un certain nombre de propriétés qui pourront être modélisés dans un logiciel. Depuis plusieurs années beaucoup de professionnels s'intéressent à ce type de modélisation pour faire de la composition assistée par ordinateur.

Le concept en lui même est assez simple, pour y arriver il faut construire une base de connaissance répertoriant ce qui plait déjà.

Le pari est avant tout statistique, le but d’un tube étant de plaire au plus grand nombre. Si nous reproduisons ce qui a su plaire au plus grand nombre alors nous pouvons espérer créer quelque chose qui va à son tour avoir un certain succès, malgré la diversité des esthétiques et des goûts musicaux. Nous pouvons assez facilement faire un parallèle avec l’industrie agroalimentaire, elle fait des études pour savoir ce qui nous plait le plus dans ce que nous mangeons. L’étude de ces récurrences est profitable à l’industrie qui pourra réaliser le dessert ou le yaourt qui va plaire au plus grand nombre. C’est un exercice d’équilibre entre le tempo, la vitesse et les accords rythmiques. C’est une analyse statistique de ce qui a fonctionné auparavant. Les grands succès musicaux montrent certains stéréotypes d'enchaînements d’accords. Le tempo préféré de la plupart des individus tourne autour de 120 battements par minutes. Ce sont des données que nous connaissons et que les musiciens et studios utilisent. Ces éléments peuvent être statistiquement conceptualisés et rentrés dans une base de données d’un logiciel qui va concevoir et proposer des mélodies.

La création de ces logiciels capables de concevoir de la musique qui va séduire un grand nombre de personnes peut-elle menacer les artistes ?

La création de musique par logiciel est le niveau ultime de l’art comme produit de consommation. Le but du jeu est de savoir comme dans le cas de l’alimentation si nous voulons nous faire plaisir en mangeant tout le temps la même chose sans être surpris ou pas. Les individus sont très conservateurs dans leur plaisir. Lorsqu’ils ont éprouvé une sensation satisfaisante ils vont essayer de la retrouver. Ils restent dans une situation de confort, cela n’incite pas à l’originalité ni à la prise de risques. Par contre, certaines personnes vont se dire, plutôt que de manger ou d’écouter toujours la même chose, je vais tester de nouvelles choses qui vont pouvoir me surprendre. Le plaisir minimum constant n’est pas le but de tout et un chacun. Or, écouter autre chose et faire preuve d'originalité demande un effort que beaucoup ne font pas.